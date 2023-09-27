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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة في مصر أعلى من المعدل الطبيعي| فيديو

حالة الطقس
حالة الطقس

‏قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نتعرض خلال هذه الأيام لمرتفع جوي يعمل على حبس الرطوبة، وعلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

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‏وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامية "لمياء حمدين"، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر شاشة "الأولى المصرية"، أن بعض مناطق الجمهورية خاصة المناطق الجنوبية تتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، ونحن نشهد ارتفاعا في درجة الحرارة على معظم محافظات الجمهورية، أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي درجتين إلى ثلاث درجات.

 

أجواء شديدة الحرارة

 

وأضافت أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة اليوم 35 درجة، وأجواء فترة الظهيرة أجواء حارة على السواحل الشمالية البلاد والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وأجواء شديدة الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وهذا في فترة النهار، لكن مع غياب أشعة الشمس وفي فترات الليل؛ يحدث انخفاض في درجة الحرارة.

للأرصاد للأرصاد الجوية درجة الحرارة طقس أخبار حالة الجو أرتقاع درجات الحرارة

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