الأرصاد الجوية الأمريكية: العاصفة الاستوائية أوفيليا تصل ساحل المحيط الأطلسي

وصلت العاصفة الاستوائية أوفيليا إلى الشاطئ على طول ساحل المحيط الأطلسي حيث غمرت المنطقة بأمطار غزيرة ورياح شديدة تسببت في فيضانات وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية إن ما يقرب من ثمانية ملايين شخص عبر منطقة وسط المحيط الأطلسي - من نيويورك إلى ساوث كارولينا - تعرضوا للعواصف الاستوائية والعواصف والتحذيرات من الفيضانات حتى منتصف نهار السبت.

بعد وصولها إلى اليابسة بالقرب من جزيرة إميرالد بولاية نورث كارولينا حوالي الساعة 6:15 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (10:15 بالتوقيت العالمي)، كانت أوفيليا تتحرك نحو الداخل على طريق شمالي حيث تسببت في هطول أمطار غزيرة وتسببت في رياح قوية في أعقابها.

وقالت الخدمة إن بعض المواقع قد تشهد ما يصل إلى 25 سم من الأمطار ورياح تزيد سرعتها على 80 كيلومترا في الساعة، مما يؤدي مجتمعة إلى حدوث فيضانات عاصفة في أجزاء من ولاية كارولينا الشمالية.

وكانت واشنطن بولاية نورث كارولينا من أكثر المجتمعات تضررا، حيث أظهرت لقطات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وصول مياه الفيضانات إلى المنازل وإغراق المركبات جزئيا في أجزاء من البلدة الواقعة على ضفاف نهر بامليكو.

وقال ملاحق العواصف برايس شيلتون على قناة X، واصفًا الظروف في البلدة التي يبلغ عدد سكانها 10000 شخص: 'حتى أن بعض المناطق معزولة، حيث نرى أطقم إنقاذ المياه تتحرك في جميع أنحاء المدينة في حالة وصول النداء لاحقًا'.

وفي فرجينيا، قالت إدارة الطوارئ بالولاية في منشور X إن أطقمها منتشرة في جميع أنحاء الكومنولث، على استعداد لإجراء أي عمليات إنقاذ سريعة مطلوبة للمياه وإزالة الحطام.

وبحلول منتصف النهار، كان أكثر من 65 ألف منزل وشركة في ولايات كارولينا الشمالية وفيرجينيا وبنسلفانيا ونيوجيرسي بدون كهرباء، وفقًا لموقع Poweroutage.com.