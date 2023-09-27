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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة بداية الأسبوع واحذروا هذه الظاهرة

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، قائدي المركبات على الطرق من الحذر أثناء القيادة بسبب نشاط الشبورة المائية المسيطرة على أجواء البلاد خلال  هذه الفترة،  وتعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

احذروا الشبورة الأيام القادمة

وقالت هيئة الأرصاد، إن الشبورة المائية ستكون هي النشاط المصاحب لحالة الطقس خلال هذه الفترة، وهي تعد إحدى أخطر الظواهر الجوية المؤثرة على حركة سير المركبات وأيضا فى حركة الملاحة الجوية (الطيران). 

حالة الطقس

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الشبورة هى ظاهرة طبيعية عبارة عن سحاب منخفض قريب من سطح الأرض، تعمل على تقليل مستوى الرؤية الأفقية على الطرق نتيجة تكون الضباب.

 

وأضافت هيئة الأرصاد، أن الشبورة تحدث نتيجة تكاثف بخار الماء قرب سطح الأرض ويساعد على تكوينها الغبار والدخان والشوائب المختلفة في الجو حيث يعلق عليها البخار.

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و️أشارت هيئة الأرصاد، أن أسباب تكون الشبورة المائية، هو ارتفاع نسب الرطوبة، الهدوء النسبى للرياح، وأيضا انخفاض حرارة السطح، فضلا عن وجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا.

 

وحذرت هيئة الأرصاد من تكون الشبورة بشكل كثيف على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتى تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية. 

موعد انكسار الموجة الحارة

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن ارتفاع درجات الحرارة في حالة الطقس يستمر على البلاد حتى بداية الأسبوع الجديد، تحديدا يوم السبت القادم، حيث يسود طقس حار نهارا  على شمال البلاد، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

حالة الطقس

 

وأشارت إلى أنه اعتبارا من يوم الأحد القادم، سوف تشهد البلاد، انخفاض في درجات الحرارة بمعدل 3 درجات مئوية على كافة الأنحاء، يصاحب ذلك أمطار متفاوتة الشدة على مناطق شمال البلاد من السواحل الشمالية وتمتد إلى شمال الوجه البحري والصحراء الغربية.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال اليومين القادمين، كالتالي:

القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 35 إلى 36 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 33 إلى 32 درجة

جنوب سيناء تتراوح ما بين 38 إلى 40 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 37 إلى 40 درجة

جنوب الصعيد  تتراوح ما بين 44 إلى 45 درجة

الشبورة درجات الحرارة حالة الطقس هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية

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