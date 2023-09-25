بعد دخول الخريف.. الأرصاد تحسم الجدل بشأن التقلبات الجوية

حسمت هيئة الأرصاد الجوية، حقيقة ما يتردد خلال الفترة المقبلة، حول إمكانية حدوث تقلبات جوية خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط ترقب كبير من الجميع حول حالة الطقس، خاصة بعد انتهاء فصل الصيف رسميا داخل جمهورية مصر العربية، ودخول فصل الخريف في الفترة الحالية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن مفاجأة مدوية بشأن حالة الطقس، فعلى الرغم من انتهاء فصل الصيف، إلا أن درجات الحرارة تظل مرتفعة حتى نهاية الأسبوع، ومن خلال هذا التقرير أبرز ما جاء في تصريحات الأرصاد الجوية في الفترة الراهنة:

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال تلك الأيام نشهد ارتفاعات فى قيم درجات الحرارة، حيث إنها أعلي من المعدل الطبيعي من درجتين إلى ثلاث درجات فى معظم محافظات الجمهورية، نتيجة تأثرنا بامتداد مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، مما يعمل على حبس الرطوبة وزيادة فتر ات سطوع أشعة الشمس.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن ارتفاع درجات الحرارة نشهده فقط خلال فترات النهار، تحديدا فى فترات الظهيرة، موضحة أن الأجواء حارة نهارا على المناطق الشمالية، شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية، ولكن مع دخول فترات الليل يحدث انخفاض فى درجات الحرارة، ويكون ملحوظا خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال فترات الليل تصل درجات الحرارة إلى 23 و24 درجة مئوية على المناطق الشمالية، لافتة إلى أنه مع الاستقرار فى الأحوال الشبورة المائية هي الظاهرة الموجودة تلك الفترة.

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن هناك ارتفاعا طفيفا اليوم في قيم درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية، موضحة أن درجات الحرارة تعتبر أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي من درجتين الى ٣ درجات.

وأشارت "غانم"، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يامصر"، والمذاع على فضائية "القناة الأولى"، إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 35 درجة مئوية نتيجة التأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يؤدي لزيادة فترات سطوع الشمس، وانحباس الرطوبة في طبقات الجو العليا.

وتابعت "غانم"، أن طقس اليوم حار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وأجواء شديدة الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

ولفتت، إلى أنه فور غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل يكون الطقس لطيفا ومعتدلا، منوهة على تكون الشبورة المائية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتكون كثيفة هذه الايام وتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية.

وأفادت، أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع، وهناك استقرار تام في حركة الملاحة البحرية، ولا توجد أي تقلبات جوية.