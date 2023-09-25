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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نبأ عاجل من الأرصاد .. وآخر تحركات الدولار والذهب .. مفاجأة في عيار 21

أخبار تهمك
أخبار تهمك

نشر قسم التوك شو بـ موقع صدى البلد، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة منها: الذهب والدولار، والأرصاد، التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها.

 سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2526 جنيها للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2210 جنيها.

 

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1894 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17860 جنيها.

أسعار  الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين:

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.82 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 32.98 جنيه للبيع، و 32.83 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 37.89 جنيه للبيع، و37.72 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.27  جنيه للبيع، و99.81 جنيه للشراء .

 

 

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة اليوم وانخفاض ملحوظ في الليل

 

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال تلك الأيام نشهد ارتفاعات فى قيم درجات الحرارة، حيث إنها أعلي من المعدل الطبيعي من درجتين إلى ثلاث درجات فى معظم محافظات الجمهورية، نتيجة تأثرنا بامتداد مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، مما يعمل على حبس الرطوبة وزيادة فتر ات سطوع أشعة الشمس.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن ارتفاع درجات الحرارة نشهده فقط خلال فترات النهار، تحديدا فى فترات الظهيرة، موضحة أن الأجواء حارة نهارا على المناطق الشمالية، شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية، ولكن مع دخول فترات الليل يحدث انخفاض فى درجات الحرارة، ويكون محلوظا خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

 الشبورة المائية

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال فترات الليل تصل درجات الحرارة إلى 23 و24 درجة مئوية على المناطق الشمالية، لافتة إلى أنه مع الاستقرار فى الأحوال الشبورة المائية هي الظاهرة الموجودة تلك الفترة.

 

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين:


العظمى الصغرى
القاهرة 35 - 24
الإسكندرية 31 - 23
الإسماعيلية 37 - 24
الغردقة 38 -27
أسوان 42 - 27
سوهاج 38 - 23
المنيا 37 -21

 

 

 

الذهب الدولار الأرصاد سعر الذهب اليوم عيار 21

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