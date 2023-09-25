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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ارتفاع جديد .. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية هذا الأسبوع |فيديو

درجات الحرارة
درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن هناك ارتفاعا طفيفا اليوم في قيم درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية ، موضحة أن درجات الحرارة تعتبر أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي من درجتين الى ٣ درجات .

وأشارت " غانم " ، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الاولى " ، إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 35 درجة مئوية نتيجة التأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يؤدي لزيادة فترات سطوع الشمس ، وانحباس الرطوبة في طبقات الجو العليا .

وتابعت " غانم " ، أن طقس اليوم حار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ، وأجواء شديدة الحرارة على شمال وجنوب الصعيد .

ولفتت ، إلى أنه فور غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل يكون الطقس لطيفا ومعتدلا ، منوهة على تكون الشبورة المائية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية ، وتكون كثيفة هذه الايام وتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية .

وأفادت ، ان ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الاسبوع ، وهناك استقرار تام في حركة الملاحة البحرية ، ولا توجد أي تقلبات جوية .

ارتفاع درجات الحرارة الأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الشبورة المائية المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية انخفاض الرؤية الأفقية

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