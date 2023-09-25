ارتفاع جديد .. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية هذا الأسبوع |فيديو

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن هناك ارتفاعا طفيفا اليوم في قيم درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية ، موضحة أن درجات الحرارة تعتبر أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي من درجتين الى ٣ درجات .

وأشارت " غانم " ، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الاولى " ، إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 35 درجة مئوية نتيجة التأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يؤدي لزيادة فترات سطوع الشمس ، وانحباس الرطوبة في طبقات الجو العليا .

وتابعت " غانم " ، أن طقس اليوم حار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ، وأجواء شديدة الحرارة على شمال وجنوب الصعيد .

ولفتت ، إلى أنه فور غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل يكون الطقس لطيفا ومعتدلا ، منوهة على تكون الشبورة المائية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية ، وتكون كثيفة هذه الايام وتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية .

وأفادت ، ان ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الاسبوع ، وهناك استقرار تام في حركة الملاحة البحرية ، ولا توجد أي تقلبات جوية .