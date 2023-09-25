40 درجة تاني| ارتفاع جديد بالحرارة والأرصاد تصدر تحذيرا عاجلا من هذا الأمر

يبحث الكثير عن حالة الطقس من نشرة الأرصاد الجوية، بعد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة من جديد ، على الرغم من انتهاء فصل الصيف وبدء فصل الخريف قبل يومين رسميا، حيث تسجل العظمى اليوم على الجنوب نحو 40 درجة.

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حالة الطقس اليوم على القاهرة

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية يسود البلاد اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

الأرصاد

سبب ارتفاع درجات الحرارة

وكشفت الأرصاد أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة ولكنه ارتفاع طفيف ومؤقت، مشيرة في منشور على صفحتها الرسمية على فيس بوك أن الارتفاع في درجات الحرارة لا يرقى لوصفه موجة حارة ، ولكن تظل الأجواء لطيفة ليلاً وفي الصباح الباكر بسبب انخفاض نسب الرطوبة ونشاط نسبي في الرياح يعطي مزيدا من التحسن.

ويسود اليوم طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد

ظاهرة جوية كثيفة

وبسحب بيان رسمي صادر عن هيئة الأرصاد، من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى، تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وذكرت الأرصاد في بيانها تفاصيل حالة البحرين، إذ يكون المتوسط حالته خفيفة إلى معتدلة، وإرتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

الأرصاد

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

العاصمة الادارية 35 24

6 اكتوبر 36 23

بنهــــا 35 24

دمنهور 34 24

وادى النطرون 36 23

كفر الشيخ 34 23

المنصورة 35 24

الزقازيق 36 25

شبين الكوم 35 24

طنطا 34 24

دمياط 31 25

بورسعيد 32 24

الإسماعيلية 37 24

السويس 36 23

العريش 32 24

رفح 31 25

رأس سدر 36 23

نخل 36 20

كاترين 33 16

الطور 34 25

طابا 34 25

شرم الشيخ 37 28

الاسكندرية 31 23

العلمين الجديدة 31 23

مطروح 30 22

السلوم 30 19

سيوة 37 20

رأس غارب 37 27

الغردقة 38 27

سفاجا 38 28

مرسى علم 37 27

شلاتين 37 27

حلايب 34 27

أبو رماد 36 28

رأس حدربة 35 29

الفيوم 35 24

بني سويف 36 23

المنيا 37 21

أسيوط 38 22

سوهاج 38 23

قنا 41 25

الأقصر 41 26

أسوان 42 27

الوادى الجديد 40 20

أبوسمبل 40 26