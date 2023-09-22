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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

15 درجة إلى الخلف|الأرصاد تفجّر مفاجأة قبل ساعات من بدء الخريف رسميًا

الأرصاد
الأرصاد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة على البلاد خلال الساعات المقبلة، والتي شهدت تراجعا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية مع تراجع نسبة الرطوبة، قبل ساعات من بدء فصل الخريف رسميًا غدًا طبقًا لما أسفرت عنه الحسابات الفلكية.

وينتهي فصل الصيف بنهاية اليوم الجمعة رسميًا، ليبدأ أول يوم في خريف 2023 غدًا السبت 23 سبتمبر، وهو فصل انتقالي من فصل الصيف الحار الرطب إلى فصل الشتاء البارد الممطر، والذي يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة.

حالة الطقس على القاهرة اليوم 

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، تكون حالة الطقس اليوم الجمعة، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد

ظاهرة جوية

وبحسب بيان الأرصاد بشأن حالة الطقس، توجد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

15 درجة كاملة 

وأعلنت الأرصاد مفاجأة، إذ تنخفض درجة الحرارة بقيمة 15 درجة، خلال ساعات، على الوادي الجديد إذ تسجل العظمى 38 درجة، وخلال ساعات تنخفض في الليل إلى 23 درجة فقط، فيما يكون هذا الفارق نحو 8 درجات على القاهرة الكبرى.

الأرصاد

أما عن حالة البحرين، فكشفت عنها الأرصاد في بيانها، فبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

سمات فصل الخريف 

وبحسب صادر عن هيئة الأرصاد، تحدث في فصل الخريف ظواهر جوية مصاحبة له حيث تتخلله موجات حارة ، وآخرى ماطرة وخاصة على جنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون مسببه للسيول هناك، وذلك بسبب امتداد منخفض السودان الموسمي.

السيول 

تيارات الحمل 

ويشهد فصل الخريف وجود منخفض السودان الذي ينشط خلال فصل الخريف والشتاء والربيع، نتيجة لصعود الهواء عن طريق تيارات الحمل المتولدة بالتسخين العالي لسطح الأرض مما يؤدى الى هبوط الضغط الجوى فى هذه المنطقة وخاصة شرق وجنوب السودان والحبشة وهو منخفض غير حركى ولكنه امتدادى.

الأرصاد

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 33 24
العاصمة الإدارية 33 24
6 أكتوبر 34 23
بنهـا 33 24
دمنهور 32 24
وادى النطرون 34 23
كفر الشيخ 32 23
المنصورة 33 23
الزقازيق 34 24
شبين الكوم 34 24
طنطا 33 24
دمياط 32 25
بورسعيد 31 25
الإسماعيلية 34 23
السويس 34 23
العريش 32 24
رفح 31 24
رأس سدر 34 24
نخل 34 18
كاترين 32 16
الطور 33 26
طابا 34 25
شرم الشيخ 36 27
الإسكندرية 30 22
العلمين الجديدة 29 22
مطروح 29 20
السلوم 31 19
سيوة 32 20
رأس غارب 36 25
الغردقة 37 26
سفاجا 37 26
مرسى علم 38 27
شلاتين 37 27
حلايب 33 27
أبو رماد 35 28
رأس حدربة 34 29
الفيوم 34 24
بني سويف 34 23
المنيا 34 22
أسيوط 35 23
سوهاج 36 23
قنا 39 25
الأقصر 38 25
أسوان 38 25
الوادى الجديد 38 23
أبوسمبل 37 25

 

 

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