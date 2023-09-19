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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

14 درجة دفعة واحدة|الصيف يستعد للرحيل رسميًا خلال ساعات.. والأرصاد تفجر مفاجأة

الأرصاد
الأرصاد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن مفاجأة في حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة، إذ كشفت عن انخفاض في درجات الحرارة، وتحسن نسبي في الأجواء حتى آخر الأسبوع.

سقوط الأمطار وانتهاء الصيف

وكشفت هيئة الأرصاد عن قرب انتهاء فصل الصيف فلكيا، خلال ساعات؛ ليبدأ فصل الخريف يوم 21 سبتمبر، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، والتي تعمل على تلطيف الأجواء.

الأرصاد

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كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أن الرطوبة تنخفض ليلا؛ لتعطي مزيدا من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

14 درجة مرة واحدة

وتنخفض درجة الحرارة بقيمة 14 درجة، خلال ساعات، إذ تسجل العظمى على أسوان 40 درجة، وخلال ساعات تنخفض في الليل إلى 26 درجة فقط.

الأرصاد

حقيقة عاصفة التنين 

وانتشرت في الساعات الماضية، أنباء عن اقتراب عاصفة التنين، بعد انتهاء العاصفة دانيال، وهو ما نفته تماما الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لـ هيئة الأرصاد الجوية، مبينة عدم وجود أي تقلبات جوية خلال الفترة المقبلة.

حالة الطقس اليوم على القاهرة

وبحسب بيان صادر عن الأرصاد، يسود البلاد اليوم، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد

3 ظواهر جوية 

كما توقع الخبراء، أن تكون هناك “شبورة مائية” صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع “نشاط للرياح” على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، و"فرص لسقوط أمطار خفيفة" على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ قالت الأرصاد، إنها معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر؛ فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية .

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 32 24
العاصمة الإدارية 33 23
6 أكتوبر 33 24
بنهــــا 32 23
دمنهور 31 24
وادي النطرون 33 23
كفر الشيخ 32 24
المنصورة 32 23
الزقازيق 33 24
شبين الكوم 32 23
طنطا 32 24
دمياط 30 24
بورسعيد 31 24
الإسماعيلية 33 23
السويس 32 23
العريش 31 22
رفح 30 22
رأس سدر 33 25
نخل 33 16
كاترين 30 15
الطور 33 23
طابا 33 25
شرم الشيخ 38 27
الإسكندرية 30 24
العلمين الجديدة 29 22
مطروح 29 22
السلوم 29 20
سيوة 33 20
رأس غارب 35 25
الغردقة 37 26
سفاجا 37 26
مرسى علم 36 27
شلاتين 36 26
حلايب 32 28
أبو رماد 34 28
رأس حدربة 32 29
الفيوم 33 23
بني سويف 34 23
المنيا 35 22
أسيوط 36 21
سوهاج 37 23
قنا 39 23
الأقصر 39 23
أسوان 40 26
الوادي الجديد 38 20
أبو سمبل 39 26

الأرصاد حالة الطقس الامطار درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية عاصفة التنين حالة الطقس اليوم بالقاهرة

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