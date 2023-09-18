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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد كارثة دانيال|ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. والأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا

ظاهرة جوية - أرشيفية
ظاهرة جوية - أرشيفية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات ، وذلك بعد أن انتهت العاصفة دانيال والتي كان تأثيرها خفيفا على مصر تمثل في أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد والقاهرة الكبري، فيما كان تأثيرها كارثيا على ليبيا الشقيقة وخلفت آلاف القتلى والمصابين.

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حالة الطقس اليوم 

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية ، يتوقع الخبراء أن يكون اليوم الاثنين الطقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

الأرصاد 

كما يكون الطقس اليوم ، حسبما أعلنت الأرصاد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما سيكون معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ظاهرة جوية

وخلال ساعات تضرب البلاد ظاهرة جوية ، تتمثل في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع تحذير الأرصاد من السائقين من القيادة بسرعة في الشبورة.

ظاهرة جوية

كما توقع الخبراء نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 

العظمى الصغرى
القاهرة 34 23
العاصمة الإدارية 34 25
6 أكتوبر 34 24
بنهــــا 34 23
دمنهور 33 24
وادي النطرون 34 24
كفر الشيخ 33 24
المنصورة 33 24
الزقازيق 34 25
شبين الكوم 34 24
طنطا 34 24
دمياط 31 24 
بورسعيد 31 24
الإسماعيلية 35 22
السويس 34 24
العريش 32 23
رفح 31 24
رأس سدر 34 26
نخل 32 16
كاترين 31 15
الطور 33 25
طابا 32 25
شرم الشيخ 37 27
الإسكندرية 31 24
العلمين الجديدة 31 24
مطروح 30 21
السلوم 30 19
سيوة 34 19
رأس غارب 36 27
الغردقة 38 27
سفاجا 38 28
مرسى علم 37 28
الشلاتين 36 26
حلايب 33 28
أبو رماد 34 28 
رأس حدربة 33 29
الفيوم 35 24
بني سويف 35 23
المنيا 34 21
أسيوط 34 22
سوهاج 36 24
قنا 38 25
الأقصر 39 24
أسوان 40 26
الوادي الجديد 38 21
أبوسمبل 38 25

الأرصاد العاصفة دانيال شديد الحرارة ظاهرة جوية شبورة مائية درجات الحرارة المتوقعة اليوم

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