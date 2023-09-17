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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

حذر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، من هطول أمطار في أربعة مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة حتى ساعات المساء.

وكتب المركز السعودي للأرصاد، عبر منصة “إكس”، أن ”منطقة مكة المكرمة تشهد هطول أمطار متوسطة تصل إلى حد تدفق السيول… الأمطار تستمر حتى الساعة التاسعة مساء وتؤثر على العاصمة المقدسة وتصحبها رياح نشطة تؤدي لشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية”.

وأضاف أن “منطقة القصيم تتأثر بأمطار خفيفة حتى الساعة التاسعة مساء، وتؤثر على  البكيرية، الخبراء، الرس، الفوارة، النبهانية، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور”.

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وتابع المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية: “كما تتأثر منطقة حائل برياح نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية حتى الساعة التاسعة مساء، وتؤثر على الحائط، السليمى، الشملى، الغزالة، سميراء، موقق”.

المملكة العربية السعودية المملكة السعودية الأرصاد

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