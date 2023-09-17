مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الثانية إلى ليبيا

غادرت مطار الملك خالد الدولي في الرياض اليوم الأحد، الطائرة الإغاثية السعودية الثانية المتجهة إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي في ليبيا.

وتحمل الطائرة على متنها 40 طنًا من المساعدات الغذائية، لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية للمتضررين من الفيضانات.