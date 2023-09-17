تحذير عاجل من الأرصاد السعودية لسكان المدينة المنورة وعسير

أطلق المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية تحذيراته من أمطار خفيفة على المدينة المنورة اليوم الأحد.

وتشمل التأثيرات نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية، وبيّن المركز أن الحالة تبدأ عند الواحدة ظهراً، وتستمر حتى التاسعة مساءً، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد السعودية في تقريره عن حالة الطقس، منذ أيام استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

وأطلقت الأرصاد السعودية تحذيراً بلون الأحمر بوجود أمطار غزيرة على منطقة عسير.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً الى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20-45كم/ساعة على الجزء الأوسط و الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.