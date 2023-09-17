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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تعلن مفاجأة سارة عن طقس الساعات المقبلة بكافة المحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد أحوالا جوية مستقرة في معظم محافظات الجمهورية. 

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الأرصاد: طقس الغد حار نهارًا معتدل الحرارة ليلًا والعظمى بالقاهرة 34


وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية للتلفزيون المصري، اليوم الأحد، أن البلاد متأثرة بكتل هوائية عبارة عن كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط ومعتدلة في درجات حرارتها، لافتة إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة خلال فترة النهار وتحديدًا في الظهيرة تتراوح بين 33 و34 درجة مئوية.
منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تابعت أن الشعور بالطقس خلال فترة النهار يكون حارا على المناطق المطلة على البحر المتوسط ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار».
وفي السياق نفسه أشارت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن من الممكن وجود بعض نسب الرطوبة وهدوء سرعات الرياح، ولكن مع دخول في فترات الليل وغياب أشعة الشمس يحدث انخفاض في درجات الحرارة في ساعات الليل المتأخرة وفي فترة الصباح الباكر. 

 

درجات الحرارة اليوم 


وتابعت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،أن تسجل درجة الحرارة الصغرى في المساء ما بين 23 إلى 24 درجة مئوية، فيما تكون الأجواء خلال فترة الليل على المناطق الشمالية معتدلة تماما.

 

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