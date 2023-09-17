الأرصاد تعلن تفاصيل الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين

كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين حيث تشهد البلاد طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية .

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون غدًا /الاثنين/ الطقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما سيكون معتدل الحرارة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



كما توقع الخبراء أن تكون هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 34 23

العاصمة الإدارية 34 25

6 أكتوبر 34 24

بنهــــا 34 23

دمنهور 33 24

وادي النطرون 34 24

كفر الشيخ 33 24

المنصورة 33 24

الزقازيق 34 25

شبين الكوم 34 24

طنطا 34 24

دمياط 31 24

بورسعيد 31 24

الإسماعيلية 35 22

السويس 34 24

العريش 32 23

رفح 31 24

رأس سدر 34 26

نخل 32 16

كاترين 31 15

الطور 33 25

طابا 32 25

شرم الشيخ 37 27

الإسكندرية 31 24

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 30 21

السلوم 30 19

سيوة 34 19

رأس غارب 36 27

الغردقة 38 27

سفاجا 38 28

مرسى علم 37 28

الشلاتين 36 26

حلايب 33 28

أبو رماد 34 28

رأس حدربة 33 29

الفيوم 35 24

بني سويف 35 23

المنيا 34 21

أسيوط 34 22

سوهاج 36 24

قنا 38 25

الأقصر 39 24

أسوان 40 26

الوادي الجديد 38 21

أبوسمبل 38 25



أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:



العظمى الصغرى

مكة 44 31

المدينة 44 32

الرياض 43 29

المنامة 41 32

أبوظبي 39 31

الدوحة 41 32

الكويت 47 27

دمشق 34 15

بيروت 31 26

عمان 31 19

القدس 30 18

غزة 29 24

بغداد 42 24

مسقط 31 29

صنعاء 29 14

الخرطوم 40 29

طرابلس 32 23

تونس 37 23

الجزائر 28 22

الرباط 26 15

نواكشوط 35 27



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 27 09

إسطنبول 26 19

إسلام آباد 32 23

نيودلهي 33 25

جاكرتا 35 23

بكين 29 18

كوالالمبور 35 24

طوكيو 34 25

أثينا 27 20

روما 32 21

باريس 23 13

مدريد 22 13

برلين 29 17

لندن 19 12

مونتريال 20 13

موسكو 19 09

نيويورك 22 16

واشنطن 26 14

أديس أبابا 23 13

