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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

12 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بالتزامن مع أنباء عاصفة التنين

الأرصاد
الأرصاد

يهتم الملايين يوميا بالبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة في نشرة الأرصاد الجوية، بعد انتهاء تأثير العاصفة (دانيال) على أنحاء البلاد بسلام، ومن المتوقع استمرار الحالة المستقرة للطقس خلال الأيام القادمة.

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حالة الطقس اليوم بالقاهرة

وكشف خبراء خبراء هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي ، أن الطقس يكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، ليلا طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد 

12 درجة مرة واحدة

وتنخفض درجة الحرارة بقيمة 12 درجة خلال ساعات، إذ تسجل العظمى على الأقصر 39 درة ، وخلال ساعات تنخفض في الليل إلى 27 درجة فقط.

عاصفة التنين 

وانتشرت في الساعات الماضية أنباء عن اقتراب عاصفة التنين بعد عاصفة دانيال واثارها الكارثية على دولة ليبيا الشقيقة، إذ كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لـ هيئة الأرصاد الجوية، حقيقة اقتراب عاصفة التنين التي ضربت مصر في 2020 وتسببت في أمطار غزيرة لم يحدث لها مثيل وصلت إلى حد السيول على القاهرة الكبرى، مؤكدة عدم وجود أي تقلبات جوية خلال الفترة القادمة، نافية عدم تعرض مصر إلى عاصفة التنين كما أثير خلال الساعات الماضية.

عاصفة

ظاهرة جوية 

وكشفت الأرصاد عن ظاهرة جوية ، وهي شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والوجه البحري و السواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء، كما توقع خبراء الهيئة نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وحذرت هيئة الأرصاد السائقين ووسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بتوخي الحذر.

وفي بيان الأرصاد حول حالة الطقس اليوم، قالت إنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية ، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 34 25
العاصمة الادارية 34 25
6 أكتوبر 35 24
بنها 34 25
دمنهور 33 24
وادى النطرون 35 24
كفر الشيخ 33 24
المنصورة 34 25
الزقازيق 35 25
شبين الكوم 34 24
طنطا 33 24
دمياط 32 25
بورسعيد 32 25
الإسماعيلية 35 22
السويس 34 24
العريش 32 23
رفح 32 24
رأس سدر 35 26
نخل 32 17
كاترين 31 15
الطور 33 27
طابا 32 25
شرم الشيخ 37 28
الإسكندرية 31 24
العلمين الجديدة 31 24
مطروح 30 21
السلوم 30 19
سيوة 34 19
رأس غارب 38 27
الغردقة 37 27
سفاجا 37 28
مرسى علم 37 28
شلاتين 36 28
حلايب 33 28
أبو رماد 34 28
رأس حدربة 33 29
الفيوم 35 24
بني سويف 35 23
المنيا 35 22
أسيوط 35 23
سوهاج 36 24
قنا 38 26
الأقصر 39 27
أسوان 39 28
الوادى الجديد 38 22
أبوسمبل 38 27
 

 

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