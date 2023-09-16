ظاهرتان جويتان.. مفاجأة عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

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حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن حالة الاستقرار في الأحوال الجوية ما زالت مستمرة في معظم محافظات الجمهورية، حيث تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح البحر المتوسط مصحوب بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، بجانب وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا؛ والذي يعمل على وجود سحب منخفضة ومتوسطة تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس في فترة الصباح؛ ما يعمل على تلطيف الأجواء.
 

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طقس حار نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء
وأضافت عضو المركزالإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه مع تقدم ساعات النهار تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع مع زيادة الإشعاع الشمس؛ وبالتالي تسود أجواء حارة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما تسود أجواء شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية للبلاد.

وأشارت عضو المركزالإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه مع غياب أشعة الشمس ودخول ساعات الليل تسود أجواء معتدلة تمامًا في معظم محافظات الجمهورية، لافتة إلى أنه يوجد نشاط نسبي في حركة الرياح؛ والذي يعمل على تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بالرطوبة.

ولفتت إلى أن الاستقرار في الأحوال الجوية دائمًا ما يصاحبه ظاهرة الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، مؤكدة أن الأحوال الجوية مستقرة وأن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

ونصحت المواطنين بأهمية القيادة بهدوء تام في وقت الشبورة المائية وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الصباح الباكر.

الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية الطقس الشبورة المائية درجات الحرارة

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