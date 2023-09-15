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رئيس التحرير
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توك شو

بعد انتهاء العاصفة دانيال.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ24 ساعة المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك نشاط نسبي في حركة الرياح تتراوح سرعته ما بين الـ 30 والـ 35 كم/ ساعة، لافتة إلى أن الرياح قادمة من البحر المتوسط وتوجد في معظم محافظات الجمهورية، خاصة المحافظات الساحلية والقاهرة الكبرى وبعض المناطق من سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، إلى أن الشبورة المائية هي الظاهرة التي تسيطر مع استقرار الأحوال الجوية، والتي تتكون في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
 

نشاط بالرياح وسيطرة الشبورة المائية
 

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الأحوال الجوية مستقرة في كافة أنحاء الجمهورية ولا توجد أية فرص للأمطار، ومتوقع استمرار هذا الاستقرار حتى منتصف الأسبوع القادم، لافتة إلى أن تأثير العاصفة دانيال على مصر تلاشى منذ الأمس.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الطقس خلال فترة النهار حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يسود طقس شديد الحرارة على المناطق الجنوبية من البلاد، مشيرة إلى أن اليوم هناك ارتفاع في نسب الرطوبة مقارنة بالأيام الماضية والتي تعمل على الإحساس بقيم حرارة أعلى، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية.

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس طقس اليوم الجمعة توك شو صدى البلد

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