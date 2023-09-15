قادم من أوروبا| ما هو مرتفع العروض الوسطى؟.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.





وأكدت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن اليوم مازالت البلاد تشهد استقرارًا في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، حيث تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى؛ وهو عبارة كتل هوائية شمالية معظمها قادمة من البحر المتوسط مرورًا بجنوب أوروبا، وتتميز أنها معتدلة ومنخفضة في درجات حرارتها.



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام في معظم محافظات الجمهورية، لافتة إلى أنه يوجد أيضًا امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة فترة الصباح الباكر، والتي تعمل على تلطيف الأجواء خلال هذه الفترة.



طقس اليوم الجمعة



وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الطقس خلال فترة النهار حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يسود طقس شديد الحرارة على المناطق الجنوبية من البلاد، مشيرة إلى أن اليوم هناك ارتفاع في نسب الرطوبة مقارنة بالأيام الماضية والتي تعمل على الإحساس بقيم حرارة أعلى، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية.