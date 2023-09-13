اللي جاي أصعب| متى تنتهي العواصف الترابية والرملية؟.. الأرصاد تكشف مفاجأة جديدة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن العواصف أو المنخفضات الجوية دائمًا ما تكتسب قوتها من البحر، وهذا ما حدث مع العاصفة دانيال المتوسطية؛ ولكنها بمجرد دخولها اليابسة تفقد جزءا كبيرا من قوتها، مشيرة إلى أن العاصفة تحولت في مصر إلى منخفض جوي تسبب في بعض التقلبات الجوية الخفيفة، مثل هطول الأمطار، ونشاطا في حركة الرياح.



أماكن سقوط الأمطار



وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحنا مصري”، المذاع عبر فضائية “المصرية”، اليوم الأربعاء، أن المنخفض الجوي اليوم يتجه إلى شرق جمهورية مصر العربية، حيث توجد فرص لسقوط أمطار حدتها بين الخفيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من شمال الوجه البحري، وتمتد خفيفة لمناطق من مدن القناة وخليج السويس.



وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن فرص الأمطار اليوم غير مؤثرة على أي أنشطة أو أعمال يومية، لافتة إلى أن الرمال والأتربة المثارة بدأ أثرها يزول اليوم من أغلب مناطق الجمهورية، ويتبقى فقط نشاط نسبي في الرياح، يعمل على تلطيف الأجواء.



ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه مع يوم غد، الخميس، ستنتهي فرص سقوط الأمطار تماما على معظم محافظات الجمهورية، ونعود إلى الاستقرار مرة أخرى والتحسن التام في معظم أنحاء الجمهورية.



وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه بسبب ظاهرة النينيو؛ زاد الاحترار العالمي والتغيرات المناخية، ومن الوارد ومتوقع تكرار حدوث مثل الظواهر الجوية العنيفة.