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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هل عاصفة التنين على الأبواب؟|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة بعد كارثة دانيال

عاصفة
عاصفة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في نشرتها الرسمية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، خاصة بعد انتهاء تأثير العاصفة دانيال التي خلفت كوارث وتسببت في مقتل الاف الأشخاص في دولة ليبيا الشقيقية، بينما كان تأثيرها خفيفا في مصر اقتصر على بعض الأمطار والرياح الترابية.

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هل عاصفة التنين على الأبواب؟

من جانبها كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لـ هيئة الأرصاد الجوية، حقيقة اقتراب عاصفة التنين التي ضربت مصر في 2020 وتسببت في أمطار غزيرة لم يحدث لها مثيل وصلت إلى حد السيول على القاهرة الكبرى، مؤكدة عدم وجود أي تقلبات جوية خلال الفترة القادمة، نافية عدم تعرض مصر إلى عاصفة التنين كما أثير خلال الساعات الماضية.

عاصفة

وتابعت أن هناك حالة من الاستقرار في الطقس، لافتة إلى أن عاصفة التنين كانت حالة جوية أثرت على البلاد في مارس 2020، نتيجة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ولم نتعرض لها مجددا.

أمطار 

حالة الطقس اليوم على القاهرة

وبحسب بيان رسمي، توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

التقلبات الجوية العنيفة

وتابعت غانم أن فصل الخريف سيشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة على سطح البحر المتوسط والبحر الأحمر بسبب التغيرات المناخية متوقعة حدوث بعض التقلبات الجوية العنيفة.

الطقس 

الشبورة المائية 

وكشف بيان الأرصاد عن عن الظواهر الجوية، وتشمل الشبورة المائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء و شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وكشفت الأرصاد عن حالة البحر ، مشيرة إلى أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 33 24
العاصمة الإدارية 33 24
6 اكتوبر 34 23
بنهــــا 33 24
دمنهور 32 23
وادى النطرون 34 23
كفر الشيخ 32 23
المنصورة 33 24
الزقازيق 34 25
شبين الكوم 33 24
طنطا 32 24
دمياط 31 25
بورسعيد 31 25
الإسماعيلية 34 23
السويس 34 24
العريش 31 23
رفح 30 24
رأس سدر 36 26
نخل 32 19
كاترين 31 15
الطور 33 27
طابا 32 25
شرم الشيخ 37 28
الإسكندرية 31 24
العلمين الجديدة 31 24
مطروح 29 21
السلوم 29 20
سيوة 34 20
رأس غارب 38 27
الغردقة 37 27
سفاجا 37 28
مرسى علم 37 28
شلاتين 37 28
حلايب 34 28
أبو رماد 35 28
رأس حدربة 34 29
الفيوم 34 24
بني سويف 34 23
المنيا 35 22
أسيوط 35 23
سوهاج 36 24
قنا 38 26
الأقصر 38 27
أسوان 39 27
الوادى الجديد 37 22
أبوسمبل 37 26

الأرصاد درجات الحرارة حالة الطقس العاصفة دانيال عاصفة التنين حالة الطقس اليوم بالقاهرة

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