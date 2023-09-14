توك شو.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس وتخفيضات 50% بمعارض أهلا مدارس

شهدت برامج التوك شو اليوم الخميس، عدد من القضايا المختلفة التي شغلت الرأي العام، لاسيما أزمة ليبيا نتيجة إعصار دانيال المدمر، فضلا عن الحديث من هيئة الأرصاد الجوية، وعدد من القضايا المختلفة الأخرى.

ونرصد لكم من خلال هذا التقرير ابرز ما جاء في برامج التوك شو اليوم:

تحدث الإعلامى تامر أمين، عن موسم دخول المدارس، واحتياجات الطلبة مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد.

وأوضح تامر أمين خلال تقديمه برنامج “آخر النهار ”، عبر قناة “النهار”، أن بعض المدارس تتفنن فى طلباتها مثل الزي المدرسى كأنها تبتز أولياء الأمور لقبول ذويهم.

وأشاد الإعلامي تامر أمين بافتتاح المعرض الرئيسي "أهلا مدارس 2023"، بقاعة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بالقاهرة.

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن البعض يستغل الظروف الاقتصادية لتحريض الناس ضد الدولة

مشيرا إلى أن المتآمرين يحاصروننا من كل اتجاه لإسقاط الدولة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقيمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه "بلاش تخدعوا الناس بكلام فاضي واللى عايز يترشح لانتخابات الرئاسى يترشح إذا توافرت الشروط القانونية.

قال الدكتور مجدي علام، مستشار المناخ العالمي، أمين اتحاد خبراء البيئة العرب، إن الكرة الأرضية لن تتحمل الصراع النووي العنيف بين القوى العظمى بتفجيرات تحت الأرض تؤثر على طبقات الكرة الأرضية.

وأضاف علام، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "يجب الربط بين الظواهر الطبيعية وبعضها ما حدث في تركيا و زلزال المغرب و إعصار ليبيا".

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لـ هيئة الأرصاد الجوية، إن بقايا العاصفة دانيال انتهت ومرت على مصر بسلام خلال الأيام الماضية دون حدوث أي أضرار على مستوى الجمهورية.

وأضافت الدكتورة منار غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك استقرار تام في حالة الطقس، ولا توجد أي فرص لسقوط الأمطار، لافتا إلى أن درجات الحرارة بدأت تعود للمعدلات الطبيعية لتسجل القاهرة الكبرى 33 إلى 34 درجة مئوية.

كشف أسامة علي، المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، عن آخر التطورات في الشأن الليبي بعد الكارثة الطبيعية التي ضربت مدينة درنة خلال الفترة الأخيرة، قائلا إن الأولوية في الوقت الحالي هو الانتشال بالنسبة للأجهزة الليبية خشية من تحلل بعض الجثامين تحت الأنقاض، وهو ما قد يؤدي لانتشار أوبئة جديدة.

وأضاف "علي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا نجاتي عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن الأجهزة المصرية مازالت تواصل إرسال المساعدات إلى ليبيا من أجل استمرار انتشال العالقين والضحايا من تحت الأنقاض.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن افتتاح معارض أهلا مدارس دائما يكون يوما سعيدا بالنسبة له، لافتا إلى أن افتتاح المعارض خلال السنوات الماضية شهدت زيادة المنتج المصري والمنتج المحلي، والذي أصبح يمثل الغالبية العظمى من المنتجات الموجودة في هذا المعرض.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقب افتتاح معرض أهلا مدارس ، أن جودة المنتج المصري في معارض أهلا مدارس، يختلف ويتحسن بشكل مميز سنة تلو الأخرى، لافتا إلى أن الصناعة المصرية تتطور بشكل واضح في هذه المجالات بعدما كان الاعتماد الأساسي خلال الفترة الماضية على الاستيراد.

وتابع رئيس الوزراء، أن معرض أهلا مدارس يضم أكثر من 170 عارض، ويعرض كل المستلزمات المدرسية المختلفة من أقلام وأحذية وملابس، ومنتجات غذائية، ويوجد تنوع واضح في المعرض في الفترة الحالية، لافتا إلى أنه شهد انطلاق 84 سيارة تمثل معرض متحرك، والتي سينتشرون في ربوع الجمهورية.

أكد الدكتور عبدالله علام، أستاذ الجيولوجيا بجامعة كفرالشيخ أن مصر معرضة لخطر الأعاصير لوجودها في حوض البحر المتوسط بعد إعصار دانيال مشيرا إلي أن ن سبب كارثة فيضانات درنة، هي عناصر المناخ.

وقال عبدالله علام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن وادي درنة منحدر بشدة صوب البحر المتوسط وهو ما أدى للكارثة، إضافة إلى عدم صيانة السدود.

أكد الدكتور عبداللة علام، أستاذ الجيولوجيا بجامعة كفر الشيخ، أن سد النهضة عاجلا أم أجلتا سينهار، لأنه على حافة هضبة اثيوبيا ويأتي من روافد عالية جدا، إضافة إلى أن كم الرواسب خلف السد يزيد يوم عن يوم.

وقال عبدالله علام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن اثيوبيا تعلم أن السد متوقع أن ينهار، ولكنها تتعنت بشكل كبير، إضافة إلى تغذية من بعض الدول التي لها مصالح.

وتابع أستاذ الجيولوجيا بجامعة كفر الشيخ، أنه اذا انهار السد سيخلف عدد ضحايا كبير لا حصر، لأن رواسب سد النهضة يأتي من مناطق منحدرة شديدة تبلغ 4 ألاف متر فوق مستوى سطح البحر، والرواسب الكبيرة خلف السد.

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الشرطة المصرية لعبت دورا هاما في الأزمة الليبية، حيث قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بجهود للتعرف على جثث المصريين، الذين أتوا من ليبيا، ووصلت 87 جثة لمحافظة بني سويف.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الحزن أصبح سمة المصريين جميعا ليس فقط للضحايا المصريين الذين توفوا في تلك الأحداث، ولكن حزنا على الكارثة التي حدثت.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه لا بد أن نتكاتف، ونواجه أنفسنا بالحقائق، لأن تلك الأزمة أن لها أن تتخلص من أزماتها، والمتصارعون على السلطة في ليبيا عليهم أن ينظروا لمصالح الشعب الليبي الذي تعرض إلى المهانة.

أكد الفنان هاني رمزي، أن "غبي منه فيه و "وأبو العربي"، أعتبرهما من أشهر الأفلام اللي فيها إفيهات كتيرة منتشرة في حياتنا العادية وأيضا فيلم "محامي خلع، مقولة "64 حصان".

وقال هاني رمزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلام ما بينا"، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مي البحيري”، أننا نسعى ونحاول أن يكون هناك جزء ثاني من فيلم “غبي منه فيه”، خلال الفترة القادمة لأنه أصبح مطلبا جماهيريا.