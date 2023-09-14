تامر أمين: معرض أهلا مدارس مهم للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور

تحدث الإعلامى تامر أمين، عن موسم دخول المدارس، واحتياجات الطلبة مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد.

وأوضح تامر أمين خلال تقديمه برنامج “آخر النهار ”، عبر قناة “النهار”، أن بعض المدارس تتفنن فى طلباتها مثل الزي المدرسى كأنها تبتز أولياء الأمور لقبول ذويهم.

"أهلا مدارس 2023"

وأشاد الإعلامي تامر أمين بافتتاح المعرض الرئيسي "أهلا مدارس 2023"، بقاعة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بالقاهرة.

وقال تامر أمين، إن افتتاح معرض “أهلا مدارس” أمر هام للغاية لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور،معقبا:" الشيء بالشيء يذكر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رحبت بعودة ابنائها المصريين من ليبيا بعد العاصفة دانيال".

وأوضح أن وزير التعليم وجه بتسكين أبناء المصريين العائدين من المناطق المتضررة في ليبيا بالمدارس بمختلف المحافظات وإعفائهم من المصروفات الدراسية.