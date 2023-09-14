عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بخصومات تصل لـ50%.. الحكومة: معرض أهلا مدارس رئيسي بعاصمة كل محافظة

صدى البلد

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المعرض الرئيسي "أهلا مدارس 2023"، بقاعة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بالقاهرة، والذي يتزامن مع انطلاق معارض "أهلا مدارس 2023" في جميع المحافظات، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضمان توافر أفضل السلع بأسعار مناسبة في مختلف مناطق الجمهورية لصالح المستهلك، ولمجابهة زيادة معدلات التضخم.

 

قال علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية  أن معارض " أهلا مدارس 2023" ستنطلق غدا بدءا بالمعرض الرئيسي على مساحة  6000 متر متضمنا 178 جناحا، وذلك بالتزامن مع معارض مثيلة في عواصم ومراكز المحافظات وتنظمها الغرف التجارية بكل محافظة، بالتنسيق مع المحافظين الذين وفروا مواقع متميزة لهذا الغرض؛ حيث تقوم الغرف بإنشاء وإدارة المنافذ والتنسيق مع الموردين لضمان توافر السلع المخفضة طوال فترة المعارض والتي ستستمر لمدة أسبوعين بالتزامن مع الأوكازيون الصيفي الذي تم مده لنهاية شهر سبتمبر الجاري.


وأوضح الوزير أن مبادرة "أهلا مدارس" تمنح خصومات تصل إلى 50% فى بعض السلع، من خلال معرض رئيسي بعاصمة كل محافظة و108 معارض فرعية بالمدن الرئيسية، بالإضافة إلى 32 شادرا بالمراكز، و84 قافلة متجولة، بجانب 427 سلسلة مكتبات، وأكثر من 2500 محل مشارك في الأوكازيون؛ حيث يتم تقديم الأدوات المكتبية ومستلزمات المدارس، والحقائب المدرسية والأحذية والملابس، والحاسبات الآلية مع فروع للبنوك للتقسيط، كما يتم عرض سلع غذائية مدرسية وعصائر، ولأول مرة الكتب الخارجية والنظارات الطبية مع توفير عيادات متنقلة لكشف النظر لتلاميذ المدارس.


وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور علي المصيلحي أنه سيتم تقديم السلع الأساسية المخفضة وتشمل سكر وأرز وزيت ومكرونة، إلى جانب منتجات الشركات التابعة لوزارة التموين من خلال جناح كبير للشركة القابضة للصناعات الغذائية بكل المعارض الرئيسية، وذلك للتيسير على المواطنين.


فيما أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أنه في ضوء المسئولية المجتمعية للغرف التجارية فستقوم الغرف التي تسمح مواردها المالية، بعد موافقة وزير التجارة والصناعة،  بتخصيص مبلغ لسداد رسوم المدارس للتلاميذ الأولى بالرعاية و توزيع حقائب مدرسية لهم تحتوي على الأدوات المدرسية الأساسية من كشاكيل وأقلام وغيرها، على أن يتم توزيعها من خلال المحافظة بالتنسيق مع مديريات التضامن والتربية والتعليم.


وأوضح المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المعرض الرئيسي بالقاهرة يضم ١٧٨ جناحًا، تضم ٧٠ جناحًا للأدوات المكتبية،  و٢٠ جناحًا للمواد الغذائية، و ٢٠ جناحًا للاحذية، و٣٠ جناحًا للملابس، و٣٨ جناحًا آخر، مُشيرًا إلى أن إجمالي عدد المعارض بالمحافظات يبلغ ٥٨ معرضًا، وإجمالي عدد المعارض الفرعية يبلغ ١٠٨ معارض، فضلًا عن عدد ٦٤ قافلة في المحافظات المختلفة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة "دانيال"| عاصفة "التنين" على الأبواب.. هل تتعرض مصر لسيول وتعليق الدراسة مرة أخرى؟

خسارة المنتخب تشعل الأجواء| حقيقة تهديد فيتوريا بالاستقالة.. ومحمد صلاح يطالب بمعاقبة لاعبي الأهلي

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة.. 3 مفاجآت مدوية بقائمة الأحمر

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

بسبب الكاف | قرار صادم من كولر ضد صفقة الأهلي الجديدة

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

قبل غلق باب الانتقالات .. فرج عامر يعلن مفاجأة عن صفقة سوبر

بعد زلزال إرتيريا.. سد النهضة معرض للإنهيار وآثاره 10 أضعاف كارثة ليبيا

ترشيحاتنا

رسميا.. 10 ممنوعات في جميع المدارس خلال العام الدراسي الجديد

معشوقة الشباب.. فولكس فاجن جولف موديل 2023

يوميًا فيه زلازل بمصر| “البحوث الفلكية” تفجر مفاجأة: الجيزة والقليوبية الأكثر تعرضاً للهزات.. واحذروا من البحر الأحمر

أول تعليق من المخابرات الأمريكية علي فضيحة دفعها رشاوي لإخفاء منشأ كورونا

ريتاج تهز العراق.. سيدة أشعلت النار بفتاة عمرها 9 سنوات

أدعية المولد النبوي الشريف .. مستجابة يوم الجمعة وما بين الأذان والإقامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعيدا عن الانجاب.. ماذا يحدث عند تناول حبوب منع الحمل

الكزبرة على السلطة تحمي من أمراض غير متوقعة| أبرزها هشاشة العظام والكبد

النجم الساطع 2023.. قذف جوى ضد أهداف على الساحل في التدريب المصري الأمريكي

مصير سائح أيرلندي كسر تمثال بورصة بروكسل بعد 3 سنوات ترميم.. فيديو

فيديو

من يتحمل خسارة مصر أمام تونس 3-1 .. اتحاد الكرة أم فيتوريا ؟ «فيديوجراف»

زلزال إريتريا وتسونامي المغرب .. العالم الهولندي يتوقع كارثة جديدة خلال أيام

النجم الساطع 2023.. قذف جوى ضد أهداف على الساحل في التدريب المصري الأمريكي

إسلام إبراهيم: رحيل مصطفى درويش أكبر خسارة في حياتي | خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ