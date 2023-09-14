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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري: أكثر من 8 تريليونات جنيه حجم الاقتصاد المصري حاليا

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن البعض يستغل الظروف الاقتصادية لتحريض الناس ضد الدولة
مشيرا إلى أن المتآمرين يحاصروننا من كل اتجاه لإسقاط الدولة.

 

وقال مصطفى بكري، خلال تقيمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه "بلاش تخدعوا الناس بكلام فاضي واللى عايز يترشح لانتخابات الرئاسى يترشح إذا توافرت الشروط القانونية.

 

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن أكثر من 8 تريليونات جنيه حجم الاقتصاد المصري حاليا، مؤكدا أن خروج المال السخن من مصر فاقم من الأزمة الإقتصادية.

 

الجنيه المصري تراجع 3 مرات

وأشار مصطفى بكري إلى أن الجنيه المصري تراجع 3 مرات منذ الحرب الروسية الأوكرانية.

مصطفى بكري الظروف الاقتصادية المتأمرون برنامج “حقائق وأسرار الأزمة الاقتصادية

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