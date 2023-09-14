مصطفى بكري: مصر لها موقف واضح بعد إعصار ليبيا

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر كان لها موقفها، وكانت حاضرة منذ اللحظة الأولى، وصدرت التعليمات من القيادة السياسية بشركات المقاولات المتواجدة في ليبيا بأن تتحرك السيارات فورا لإنقاذ ليبيا.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس السيسي أصدر تعليماته بأن يكون هناك وفد عسكري رفيع المستوى، لمتابعة الأوضاع في ليبيا، وأقلعت 3 طائرات نقل عسكرية لليبيا، وكان بها مساعدات ومعدات طبية ودوائية.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الرئيس السيسي كان له موقف واضح من خلال مواساته لأشقائنا في المغرب بعد الزلزال المدمر الذي حدث، إضافة إلى إنشاء جسر جوي بين مصر وبني غازي.

عدم تحميل الأشقاء فى ليبيا أية أعباء

وأشار مصطفى بكري إلى أن الرئيس وجه بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني، لعدم تحميل الأشقاء فى ليبيا أية أعباء.

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الحلم انهار في مدينة درنة الليبية، وتحولت المدينة في دقائق إلى مدينة للموت والدمار، مشيرا إلى أن الإعصار ضرب المدينة بلا رحمة، وانهارت السدود، واندفعت المياه إلى المدينة كالطوفان.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه لا شئ سوى الموت يتجول في درنة، مؤكدا أن حصيلة الوفيات حتى الآن وصلت إلى 10 آلاف، فإعصار دانيال سبب كوارث كبيرة.

نتيجة إعصار دانيال

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن عدد الوفيات متوقع أن يصل إلى أكثر من 20 ألف، مؤكدا أن الهلال الأحمر الليبي كان يستغيث لعدد القتلى الكبير الذي سقط، نتيجة إعصار دانيال.