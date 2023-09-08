"بكري" يوجه رسالة قوية للمرشح الرئاسي أحمد طنطاوي: انت بتلعب لعبة خطيرة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وقال :" أنا منزعج من أن أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة القادمة وهو أحمد طنطاوي يرحب بعودة الإخوان للمشهد السياسي"، مضيفا “أنت بتلعب لعبة خطيرة”.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الخونة والمتآمرين يستهدفون الشعب المصري، وليس مؤسسة معينة، مشيرا إلى أن الجماعة الإرهابية والخونة يكرهون الوطن، ويستهدفون إسقاطه.

جماعة الإخوان الإرهابية

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن ما أكده أحمد طنطاوي يتعارض مع ما قام به الشعب المصري والذي أطاح بجماعة الإخوان الإرهابية.