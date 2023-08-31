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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري يفجر مفاجأة مدوية عن انهيار سعر الدولار في السوق السوداء

الاعلامي مصطفى بكري
الاعلامي مصطفى بكري

كشف الإعلامي مصطفى بكري، تفاصيل جديدة عن انهيار سعر عمله الدولار الأمريكي السوق الموازية والتي تعرف بالسوق السوداء للدولار. 

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وأضاف مصطفى بكري، مقدم برنامج حقائق وأسرار، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الخميس، أن 
الدولار في السوق الموازية يتراجع بقوة بعد انضمام مصر لمنظمة البريكس، متابعا أن سعر الدولار تراجع أكثر من 6 جنيهات في السوق السوداء.

 

تراجع أسعار الذهب


وتابع الإعلامي مصطفى بكري، أن أيضا تراجعت أسعار الذهب في مصر متأثرة بانخفاض سعر الدولار في السوق السوداء، لافتا إلى أن كل ما نريدة هو الثقة في البلد وفي القطاع المصرفي. 

 

سعر الدولار اليوم 


وفي السياق نفسه أشارت الإعلامي مصطفى بكري، إلى أن حرب الشائعات لا تتوقف في كل اتجاه، و حرب المؤامرات لا تتوقف ضد الدولة.

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