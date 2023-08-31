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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدولار ينطلق واليورو يسقط.. بيانات التضخم الأوروبية تفاجئ الجميع

الدولار ينطلق واليورو
الدولار ينطلق واليورو يسقط

صدرت الآن بيانات التضخم لمنطقة اليورو، لتعطي لمحة عامة عن توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، باعتبارها أحد أهم العوامل التي تساهم في تسعير الفائدة.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي لمنطقة اليورو عن شهر أغسطس على أساس سنوي 5.3%، فيما توقع الخبراء ارتفاعًا بنسبة 5.1% فقط، وسجلت القراءة السابقة 5.3%.

أما على أساس شهري، فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين لمنطقة اليورو ارتفاعًا بـ 0.6%، وذلك بعدما تراجع في القراءة السابقة بنسبة 0.1%، حيث توقع الخبراء أن يرتفع بنسبة 0.4% فقط في أغسطس.

وبالنظر إلى البيانات الأساسية التي تستثني الغذاء والطاقة، سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس سنوي لمنطقة اليورو 5.3%، وفقًا للتوقعات، فيما سجلت القراءة الماضية 5.5%.

وعلى أساس شهري سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لمنطقة اليورو في أغسطس ارتفاعًا بـ 0.3%، فيما كانت القراءة السابقة عند -0.1%.

تراجع اليورو الآن أمام الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ، حيث هبط بنسبة 0.5% فقط، مسجلًا 1.0875.

ويسجل مؤشر الدولار الأمريكي الآن 103.442 مقابل سلة من العملات الأجنبية، مرتفعًا بنحو 0.35%.

فيما تتراجع العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.09% إلى 1971 دولارا للأوقية.

وترتفع العقود الفورية للذهب بنسبة 0.11% إلى 1944 دولارا للأوقية.

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