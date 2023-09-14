مصطفى بكري: درنة الليبية تحولت لمدينة الموت

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الحلم انهار في مدينة درنة الليبية، وتحولت المدينة في دقائق إلى مدينة للموت والدمار، مشيرا إلى أن الإعصار ضرب المدينة بلا رحمة، وانهارت السدود، واندفعت المياه إلى المدينة كالطوفان.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه لا شيء سوى الموت يتجول في درنة، مؤكدا ان حصيلة الوفيات حتى الأن وصلت إلى 10 آلاف، فإعصار دانيال سبب كوارث كبيرة.

نتيجة إعصار دانيال

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن عدد القتلى متوقع أن يصل إلى أكثر من 20 الف، مؤكدا أن الهلال الأحمر الليبي كان يستغيث لعدد القتلى الكبير الذي سقط، نتيجة إعصار دانيال.