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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مستشار المناخ العالمي: إعصار دانيال فقد 60% من تأثيره لدخوله ليبيا من البحر.. فيديو

مجدي علام
مجدي علام

قال الدكتور مجدي علام، مستشار المناخ العالمي، أمين اتحاد خبراء البيئة العرب، إن الكرة الأرضية لن تتحمل الصراع النووي العنيف بين القوى العظمى بتفجيرات تحت الأرض تؤثر على طبقات الكرة الأرضية.

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وأضاف علام، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "يجب الربط بين الظواهر الطبيعية وبعضها ما حدث في تركيا و زلزال المغرب و إعصار ليبيا".

وأشار مستشار المناخ العالمي: "العالم يشهد تغيرا عنيفا فى المناخ"، موضحا: "إعصار دانيال الذي ضرب ليبيا كان عنيفا ودخوله عن طريق البحر كسر حوالي 60% من آثاره البحرية"، معقبا: "لو دخل لقلب ليبيا فإن الخسائر كانت هتصبح 6 أضعاف ما حدث".

مستشار المناخ العالمي الصراع النووي الدكتور مجدي علام البيئة العرب الإسعاف والطوارئ إتحاد خبراء البيئة العرب زلزال المغرب

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