هل هناك جزء ثان من فيلم "غبي منه فيه"؟.. هاني رمزي يوضح

أكد الفنان هاني رمزي، أن "غبي منه فيه و "وأبو العربي"، أعتبرهما من أشهر الأفلام اللي فيها إفيهات كتيرة منتشرة في حياتنا العادية وأيضا فيلم "محامي خلع، مقولة "64 حصان".

وقال هاني رمزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلام ما بينا"، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مي البحيري”، أننا نسعى ونحاول أن يكون هناك جزء ثاني من فيلم “غبي منه فيه”، خلال الفترة القادمة لأنه أصبح مطلبا جماهيريا.

عمل مسرحي

وتابع الفنان هاني رمزي، أن هناك فيلما جاهزا في السيناريو، متوقع أن نبدأ في تصويره في نهاية العام الحالي، مع إمكانية أن يكون هناك عمل مسرحي.