خبير جيولوجي يحذر: مصر معرضة لمخاطر الأعاصير

أكد الدكتور عبدالله علام، أستاذ الجيولوجيا بجامعة كفرالشيخ أن مصر معرضة لخطر الأعاصير لوجودها في حوض البحر المتوسط بعد إعصار دانيال مشيرا إلي أن ن سبب كارثة فيضانات درنة، هي عناصر المناخ.

وقال عبدالله علام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن وادي درنة منحدر بشدة صوب البحر المتوسط وهو ما أدى للكارثة، إضافة إلى عدم صيانة السدود.

عامل الحركة التكتونية وتكونها

وتابع أستاذ الجيولوجيا بجامعة كفرالشيخ، أن سبب كارثة فيضانات درنة، هي عناصر المناخ وتكونها من ضمن الأسباب والتي تتمثل في الحرارة وهو السبب والرئيسي ثم الضغط الناتج عن الحرارة، إلى جانب الرياح والأمطار بجميع أنواعها، مشيرا إلى عامل الحركة التكتونية وتكونها.