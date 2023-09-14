أستاذ جيولوجيا يحذر: سند النهضة عاجلا أم أجلاً سينهار

أكد الدكتور عبداللة علام، أستاذ الجيولوجيا بجامعة كفر الشيخ، أن سد النهضة عاجلا أم أجلتا سينهار، لأنه على حافة هضبة اثيوبيا ويأتي من روافد عالية جدا، إضافة إلى أن كم الرواسب خلف السد يزيد يوم عن يوم.

وقال عبدالله علام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن اثيوبيا تعلم أن السد متوقع أن ينهار، ولكنها تتعنت بشكل كبير، إضافة إلى تغذية من بعض الدول التي لها مصالح.

وتابع أستاذ الجيولوجيا بجامعة كفر الشيخ، أنه اذا انهار السد سيخلف عدد ضحايا كبير لا حصر، لأن رواسب سد النهضة يأتي من مناطق منحدرة شديدة تبلغ 4 ألاف متر فوق مستوى سطح البحر، والرواسب الكبيرة خلف السد.

النتائج كارثية.

وأشار عبدالله علام إلى أن المياة الموجودة في البحيرة الخاصة بسد النهضة سيسبب زلازل في المنطقة، لأنه يقع في مناطق الأخدود الأفريقي. واذا انهار السد سيتكون النتائج كارثية.