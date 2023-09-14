رئيس الوزراء: أسعار أهلا مدارس في متناول الأسر المصرية والخصم يصل لـ50%

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن افتتاح معارض أهلا مدارس دائما يكون يوما سعيدا بالنسبة له، لافتا إلى أن افتتاح المعارض خلال السنوات الماضية شهدت زيادة المنتج المصري والمنتج المحلي، والذي أصبح يمثل الغالبية العظمى من المنتجات الموجودة في هذا المعرض.

رئيس الوزراء يتحدث عن معارض أهلا مدارس

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقب افتتاح معرض أهلا مدارس ، أن جودة المنتج المصري في معارض أهلا مدارس، يختلف ويتحسن بشكل مميز سنة تلو الأخرى، لافتا إلى أن الصناعة المصرية تتطور بشكل واضح في هذه المجالات بعدما كان الاعتماد الأساسي خلال الفترة الماضية على الاستيراد.

وتابع رئيس الوزراء، أن معرض أهلا مدارس يضم أكثر من 170 عارض، ويعرض كل المستلزمات المدرسية المختلفة من أقلام وأحذية وملابس، ومنتجات غذائية، ويوجد تنوع واضح في المعرض في الفترة الحالية، لافتا إلى أنه شهد انطلاق 84 سيارة تمثل معرض متحرك، والتي سينتشرون في ربوع الجمهورية.

وأشار إلى أن مصر لديها 480 منفذ يشملون نفس النوعية من منتجات معارض أهلا مدارس، منهم 58 معرض رئيسي مثل معرض أهلا مدارس الذي يفتتحه اليوم، موضحا أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا في هذا الملف، سواء الوزارات والمسؤولين أو القطاع الخاص.

واستكمل، أن السلع المتواجدة في معارض أهلا مدارس تتراوح نسب الخصم فيها من 20 لـ 50%، وهذا يظهر بشكل واضح، خاصة أن الأسر المصرية تبحث عن الجودة وبسعر مناسب، وهذا ما حدث في التخفيضات الكبيرة التي يقدمها معارض أهلا مدارس، في أسعار الأحذية والحقائب والملابس، والأسعار في المعارض في متناول كافة طبقات الأسر المصرية المختلفة.

وشدد على أنه كان حريصا على الاطمئنان على الأسعار، وتقديم أسعار بتخفيضات كبيرة من أجل المواطنين، ومساعدة المواطن في ضوء التضخم والأزمة العالمية التي تضرب العالم.