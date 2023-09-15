عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

23 سبتمبر| الأرصاد تزف خبرًا سارًا لعشاق الشتاء

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن هناك استقرارا تاما في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة مشمس على سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للحرارة على أغلب أنحاء البلاد.

txt

تفعيل إنذار باللون الأزرق.. الأرصاد الصينية تحذر من أمطار غزيرة تضرب البلاد

txt

16 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن عاصفة التنين بعد كارثة دانيال

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات تلفزيونية، أنه مع ارتفاع درجات الحرارة نشهد ارتفاعا في الرطوبة، حيث من المتوقع أن تكون درجات الحرارة على القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 24، لافته إلى وجود نشاط من الرياح حيث تتراوح سرعتها إلى 30 كيلومترا في الساعة ووجود شبورة مائية صباحا من الساعة 4 وحتى 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد واختفاءها مع صعود اشعة الشمس.

 يغادر فصل الصيف بيوم 23 سبتمبر

 

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن حركة الملاحة البحرية من خفيفة إلى معتدلة على البحر الأبيض المتوسط، فيما يتراوح ارتفاع الأمواج من 1لـ1.5 متر، ومعتدلة أيضا على البحر الأحمر ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.75 لـ2 متر والرياح شمالية شرقية، وسيبدأ التحول إلى الأجواء الخريفية مباشرة، ليغادر فصل الصيف بيوم 23 سبتمبر، ويبدأ انكسار درجات الحرارة ليلا، مع زيادة فروق الحرارة بين النهار والليل، وظهور السحب شمال البلاد، وزيادة قطرات الندى، وتكّون الشبورة المائية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 33 24
العاصمة الإدارية 33 24
6 أكتوبر 34 23
بنهــــا 33 24
دمنهور 33 24
وادي النطرون 34 23
كفر الشيخ 32 24
المنصورة 33 25
الزقازيق 34 25
شبين الكوم 33 24
طنطا 32 24
دمياط 32 25
بورسعيد 31 25
الإسماعيلية 35 24
السويس 34 24
العريش 32 23
رفح 31 25
رأس سدر 35 26
نخل 31 19
كاترين 29 15
الطور 33 27
طابا 34 25
شرم الشيخ 37 28
الإسكندرية 30 24
العلمين الجديدة 30 24
مطروح 29 22
السلوم 29 21
سيوة 31 20
رأس غارب 36 27
الغردقة 35 27
سفاجا 36 28
مرسى علم 36 28
شلاتين 36 28
حلايب 33 28
أبو رماد 34 28
رأس حدربة 33 29
الفيوم 33 24
بني سويف 34 23
المنيا 35 22
أسيوط 34 23
سوهاج 35 24
قنا 39 26
الأقصر 38 26
أسوان 38 27
الوادي الجديد 38 22
أبوسمبل 37 26

 

 

درجات الحرارة حركة الملاحة الهيئة العامة للأرصاد الأرصاد الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن عاصفة التنين بعد كارثة دانيال

القومية للأنفاق تهيب بسكان عدة مناطق عدم الخوف من رائحة الحريق والدخان

قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

كارثة محتملة بعد انتشار الرائحة الكريهة.. البحوث الفلكية ترد على انشقاق طبقات الأرض

بعد احتفاله المستفز.. حنبعل المجبري يفاجئ محمد صلاح بهذه الرسالة

عمدا مع سبق الإصرار .. الأم المتهمة تشرح جريمتها والضحية ابنتها

500 جنيه|أسعار الذهب تهبط إلى مستويات قياسية الآن قبل قرار حكومي مرتقب

تعليق مثير من عدلي القيعي على تصريحات حازم إمام حول خروج لاعبي الأهلي والمنتخب

ترشيحاتنا

15 صورة توضح القصة الكاملة لانهيار عقار وميل آخر بـ كرموز في الإسكندرية

المساجد تؤدي صلاة الغائب على أرواح شهداء إعصار ليبيا وزلزال المغرب.. اعرف أحكامها

العالم مرتعب.. اليابان يعلن استعداده لقاء زعيم كوريا الشمالية دون شروط مسبقة| تفاصيل

23 سبتمبر| الأرصاد تزف خبرًا سارًا لعشاق الشتاء

السوبر الإفريقي.. مفاجآت بتشكيل النادي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري المتوقع

أمطار رعدية وسيول.. الأرصاد السعودية تحذر المواطنين من الطقس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل الطرق للتغلب على إصابات العمود الفقري.. حلول سحرية

طريقة عمل مكرونة بالسجق| بمذاق لا يقاوم

بفستان جريء.. نادين نجيم تثير الجدل بإطلالتها في عيد ميلاد خطيبها

نشرة المرأة و الصحة| مرض خطير ينتشر بسبب الأعاصير.. وهذا الداء يخرج من صدور الدجاج

فيديو

داخل على المليار.. تقرير بريطاني يكشف عن حجم ثروة محمد صلاح| فيديوجراف

لا بياكل ولا بيشرب .. زوجة الفنان أشرف مصيلحي تكشف تطورات حالته الصحية

عرفت تهرب منه.. تفاصيل مؤلمة في حادث هجوم قرش على سيدة ب"دهب"..فيديو

كارثة جديدة بـ ليبيا .. 10 آلاف شخص في عداد المفقودين | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ