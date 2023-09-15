16 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن عاصفة التنين بعد كارثة دانيال

يبحث الكثير عن حالة الطقس وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة اليوم الجمعة، خاصة بعد انتهاء أثار العاصفة دانيال والتي خلفت آلاف القتلى في ليبيا وكان تأثيرها خفيفا على مصر، حيث لم يصل إلينا إلا بقاياه على شكل منخفض متعمق أثر على شمال البلاد بالرمال المثارة التى أدت إلى انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية كما تساقطت الأمطار على بعض المحافظات دون أن تسبب أى إعاقة فى الحياة اليومية.

حالة الطقس على القاهرة اليوم

وبحسب بيان حالة الطقس اليوم الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، توقع الخبراء أن يسود اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتنخفض درجات الحرارة إلى 33 على القاهرة.

الارصاد

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وكشفت الأرصاد أنه يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

16 درجة دفعة واحدة

وتتراجع درجات الحرارة بقيمة 16 درجة كاملة خلال ساعات بين الليل والنهار على الوادي الجديد، إذ تكون العظمى اليوم 38 والصغرى 22 درجة فقط.

عاصفة التنين

وكثرت الأقاويل بعد عاصفة دانيال عن احتمالية عودة عاصفة التنين خلال الفترة المقبلة، وبالتحديد مع بداية فصل الخريف، بعدما حدثت في مصر منذ 4 سنوات للمرة الأولى في أكتوبر 2019.

وبحسب الخبراء ، يتكون منخفض التنين خلال فصل الخريف، نتيجة التقاء منخفض ليبيا الحار القادم من الصحراء الكبرى، مع منخفض بارد قادم من جنوب أوروبا على البحر المتوسط.

عاصفة التنين

وعلقت الدكتورة إيمان شاكر، مدير الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، على عاصفة التنين، في تصريحات تليفزيونية ، قائلة :"وارد ضرب عاصفة التنين في فصل الخريف 2023"،أما الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، قال أنه من الصعب تحديد أو توقع عودة عاصفة التنين تعود مرة أخرى إلى مصر أم لا.

شبورة مائية

وعن الظواهر الجوية ، فكشف بيان الأرصاد عن تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

شبورة مائية

كما كشفت هيئة الأرصاد في بيانها أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 24

العاصمة الإدارية 33 24

6 أكتوبر 34 23

بنهــــا 33 24

دمنهور 33 24

وادي النطرون 34 23

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 33 25

الزقازيق 34 25

شبين الكوم 33 24

طنطا 32 24

دمياط 32 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 35 24

السويس 34 24

العريش 32 23

رفح 31 25

رأس سدر 35 26

نخل 31 19

كاترين 29 15

الطور 33 27

طابا 34 25

شرم الشيخ 37 28

الإسكندرية 30 24

العلمين الجديدة 30 24

مطروح 29 22

السلوم 29 21

سيوة 31 20

رأس غارب 36 27

الغردقة 35 27

سفاجا 36 28

مرسى علم 36 28

شلاتين 36 28

حلايب 33 28

أبو رماد 34 28

رأس حدربة 33 29

الفيوم 33 24

بني سويف 34 23

المنيا 35 22

أسيوط 34 23

سوهاج 35 24

قنا 39 26

الأقصر 38 26

أسوان 38 27

الوادي الجديد 38 22

أبوسمبل 37 26

