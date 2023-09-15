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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إعصار دانيال ليبيا.. الأرصاد تصدم المواطنين بشأن موعد وصول عاصفة التنين

حالة الطقس
حالة الطقس

حالة من الجدل سببها إعصار دانتيال ليبيا، والذي خرج من مصر مساء الأربعاء، بعد أن ضرب عدة دول وسبب اضرار كارثية في دولة ليبيا وأمطار رعدية على محافظات مصرية عدة، خلال اليومين الماضيين، الأمر الذي جذب انتباه ملايين المواطنين. 

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هل خرج الإعصار دانيال من مصر؟ الأرصاد تجيب


ومع خروج إعصار دانيال ليبيا من مصر، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا عن حالة الطقس المتوقع في البلاد، والتي أشارت في توقعاتها باحتمالية عودة عاصفة التنين خلال الفترة المقبلة، وبالتحديد مع بداية فصل الخريف، بعد فاصل يبعد أربع سنوات عن حدوثها للمرة الأولى في أكتوبر 2019.


وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من الصعب تحديد أو توقع عودة عاصفة التنين تعود مرة أخرى إلى مصر أم لا، مشيرا إلى أن هيئة الأرصاد الجوية تعمل على هذا الأمر بقوة خلال الوقت الحالي، وخاصة بعد إعصار دانيال ليبيا. 

 

إعصار دانيال ليبيا 2023


وفي تصريحات تليفزيون، أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك زيادة في معدلات الأمطار الخريف الحالي عن السنوات الماضية، مشيرا إلى أن فضل الخريف العام الحالي بدا مبكرا عم موعدة الطبيعي، و لم يدخل في موعده الطبيعي. 
أما عن العاصفة دانيال، تابع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن العاصفة دانيال وصلت لمصر ضعيفة، وخاصة أنها أفرغت طاقتها المستمدة من البحر المتوسط بمجرد خروجها من ليبيا، لافتا إلى أن العاصفة دانيال لم تسبب سوى نشاط رياح قد يكون مصاحبا لأي منخفض جوي قادم من الصحراء الغربية، مع إثارة للأتربة التي استمرت للساعات الأولي من صباح اليوم، وأمطار خفيفة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري. 

 

عاصفة التنين 


وبالنسبة لمنخفض التنين، كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن أن منخفض التنين، أو ما يعرف باسم عاصفة التنين، تحدث نتيجة التقاء منخفض ليبيا الحار القادم خلال فصل الخريف من الصحراء الكبرى، وما يتبعه من تقلبات جوية ومناخية مختلفة، مع منخفض بارد قادم من جنوب أوروبا على البحر المتوسط.

 

منخفض التنين 

 

من جهتها علقت الدكتورة إيمان شاكر، مدير الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، على موضوع عاصفة التنين، قائلة :"وارد ضرب عاصفة التنين في فصل الخريف 2023"، مشيرة إلى أن خبراء هيئة الأرصاد الجوية يتوقعون أن تولد الكثير من المنخفضات العنيفة هذا العام على منطقة البحر المتوسط، مع كميات كبيرة من الأمطار.


وفي السياق نفسه أشارت الدكتورة إيمان شاكر، مدير الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن كميات الأمطار في فصل الخريف 2023 أكثر وخاصة على منطقة حوض البحر المتوسط، وهي أعلى من المعدلات الطبيعية.

 

 

 

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