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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل خرج الإعصار دانيال من مصر؟ الأرصاد تجيب

صدى البلد

طمأنت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين مؤكدة:" العاصفة دانيال خرجت تماما من الحدود الساحلية المصرية دون ضرر.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية بقناة المحور،:" الإعصار أثر على الحدود الغربية لمصر، ووصول الإعصار إلى اليابسة أدى لإضعاف قوته".

وأضافت:" "العاصمة دانيال اكتسبت قوتها من ارتفاع درجة حرارة البحر المتوسط"، لافته: "سرعة الإعصار دانيال على ليبيا وصلت لـ80 كم".

وأكدت:" "انتهاء الإعصار دانيال، مرددة:" كان هنا في مصر، وانتهى بالفعل على الأراضي المصرية والأجواء بدأت تعود للاستقرار على جميع الأجواء"

ارتفاع درجة حرارة الأرصاد الجوية الإعصار دانيال الدكتورة إيمان شاكر إعصار دانيال

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