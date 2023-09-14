هل خرج الإعصار دانيال من مصر؟ الأرصاد تجيب

طمأنت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين مؤكدة:" العاصفة دانيال خرجت تماما من الحدود الساحلية المصرية دون ضرر.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية بقناة المحور،:" الإعصار أثر على الحدود الغربية لمصر، ووصول الإعصار إلى اليابسة أدى لإضعاف قوته".

وأضافت:" "العاصمة دانيال اكتسبت قوتها من ارتفاع درجة حرارة البحر المتوسط"، لافته: "سرعة الإعصار دانيال على ليبيا وصلت لـ80 كم".

وأكدت:" "انتهاء الإعصار دانيال، مرددة:" كان هنا في مصر، وانتهى بالفعل على الأراضي المصرية والأجواء بدأت تعود للاستقرار على جميع الأجواء"