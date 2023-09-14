الحدود الغربية.. الأرصاد تكشف مفاجأة سارة حول الإعصار دانيال.. فيديو

خصص برنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، فقرة من داخل الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية.



وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،: "هناك نوعية من خرائط الطقس، هما اليدوية والرقمية".



وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،: "نستطيع قراءة الخرائط الجوية من خلال النماذج العددية والأقمار الصناعية".



ومن جانبه، قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية،: "العاصمة دانيال اكتسبت قوتها من ارتفاع درجة حرارة البحر المتوسط"، لافته: "سرعة الإعصار دانيال على ليبيا وصلت لـ80 كم".



انتهاء الإعصار دانيال

وأوضحت: "انتهاء الإعصار دانيال كان هنا في مصر، وانتهى بالفعل على الأراضي المصرية والأجواء بدأت تعود للاستقرار على جميع الأجواء"، مضيفه: "الإعصار أثر على الحدود الغربية لمصر، ووصول الإعصار إلى اليابسة أدى لاضعاف قوته".

