محمود شاهين: دقة توقعات تقارير الأرصاد الجوية وصلت إلى 95%.. فيديو

خصص برنامج “اليوم”٫ المُذاع عبر فضائية “دي إم سي”٫ فقرة من داخل الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية.

وقال الدكتور محمود شاهين٫ مدير المركز الإعلامي ومدير عام الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية٫: “إدارة الإنذار المبكر بالهيئة تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة حالة الجو باستمرار”٫ لافتا: “بعد ما يتم إعداد تقرير الرصد والتنبؤ الجوي يتم البدء في التعامل مع كافة جهات الدولة في إرسال هذه التنبؤات”.

وأضاف: “بعد دراسة الغلاف الجوي عن طريق الرصد ودراسة التنبؤات الجوية٫ يتم إصدار نشرة جوية٫ أو إذا كان هناك حالة من عدم الاستقرار يتم التنويه عنها قبلها بوقت كاف”.

وأشار: “هناك 130 محطة رصد على مستوى الجمهورية تابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية”٫ موضحا: “نرسل تقارير الهيئة العامة للأرصاد لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات”.

وأوضح الدكتور محمود شاهين٫ مدير المركز الإعلامي ومدير عام الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية٫: “دقة توقعات تقارير الأرصاد الجوية وصلت إلى 95%”.

