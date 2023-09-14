الأرصاد تعلن مفاجأة عن سبب انتشار رائحة غاز في الجو .. فيديو

خصص برنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، فقرة من داخل الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية.

وكشف الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أسباب انتشار رائحة الغاز على بعض المناطق في مصر.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،: "دائما نتداول هذه الأخبار وتنتشر بشكل سريع".

وأضافت: "من الممكن مع دخول المنخفض الجوي وبقايا العاصفة دانيال كان هناك اتجاهات مختلفة للرياح، ومنها جنوبية غربية مع بداية العاصمة وأدت لإثارة الأتربة، ثم دخلت الرياح الشمالية الغربية، ومع تغيير الكتل الهوائية واتجاهات الرياح قد تجلب بعض الروائح من مناطق قد يكون بها مخلفات أو صرف صحي داخل القاهرة أو على حدود القاهرة، ومعها تنتقل الرائحة".

وأكدت: "الرائحة تلاشت تماما، ولا يوجد أي غازات في الجو أو أي ملوث قادمة من براكين أو ما شابه ذلك، ولا يوجد أي تأثير سلبي على صحة المواطنين".