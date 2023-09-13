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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موعد انتهاء العاصفة دانيال.. الأرصاد توضح حالة الطقس في مصر اليوم الأربعاء

صدى البلد

توقع خبراء هيئة الأرصاد، استمرار الأجواء متأثرة بعض الشيء بالمنخفض الناتج عن العاصفة دانيال، على البلاد حتى نهاية الأسبوع الجاري، وأكدوا أن الفترة الزمنية المقدرة للمنخفض الجوي الناتج عن العاصفة دانيال ينتهي اليوم الأربعاء، لتكون الأجواء يوم الخميس صافية تماما دون شوائب للأتربة أو نشاط الرياح المثار.

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، قالت هيئة الأرصاد أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية تمتد خفيفة إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

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أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاءعلى محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 33 24
العاصمة الإدارية 33 24
6 أكتوبر 34 24
بنهــــا 33 25
دمنهور 32 24
وادي النطرون 33 25
كفر الشيخ 32 24
المنصورة 33 25
الزقازيق 33 25
شبين الكوم 33 24
طنطا 32 24
دمياط 32 25
بورسعيد 31 25
الإسماعيلية 34 26
السويس 34 25
العريش 32 25
رفح 32 26
رأس سدر 36 27
نخل 35 17
كاترين 31 14
الطور 35 26
طابا 36 25
شرم الشيخ 37 30
الإسكندرية 30 24
العلمين الجديدة 30 24
مطروح 28 23
السلوم 28 22
سيوة 31 23
رأس غارب 37 29
الغردقة 37 29
سفاجا 38 28
مرسى علم 37 30
شلاتين 36 29
حلايب 34 28
أبو رماد 34 28
رأس حدربة 33 29
الفيوم 34 24
بني سويف 34 24
المنيا 35 23
أسيوط 35 24
سوهاج 36 25
قنا 37 26
الأقصر 37 27
أسوان 38 29
الوادي الجديد 38 27
أبوسمبل 38 28

الأرصاد العاصفة دانيال طقس حار نهارا الظواهر الجوية درجات الحرارة

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