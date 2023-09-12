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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

سويلم يتابع موقف العاصفة "دانيال" وتأثيرها على محافظة مطروح

صدى البلد

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، تقريرا من الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية لاستعراض موقف العاصفة "دانيال" وتأثيرها على محافظة مطروح .

وصرح الدكتور سويلم، أن الأحوال الجوية قد استقرت وتوقفت الأمطار اليوم الثلاثاء ٢٠٢٣/٩/١٢ علي مدن ومراكز محافظة مطروح، بعد هطول أمطار متقطعة ليلة أمس الإثنين، علي بعض المناطق بمدينتى مرسي مطروح والسلوم لم يتكون عنها أي سيول أو أضرار نظرا للطبيعة المستوية للمناطق التي هطلت عليها الأمطار .

وتابع: حدثت تجمعات محدودة للمياه ببعض المساحات المفتوحة والمنخفضة وداخل بعض شوارع مدينة مرسي مطروح - تم التعامل معها بمعرفة مجلس المدينة - ، ولم يقم سد أبو اسماعيل بمدينة مرسى مطروح بحجز أي كميات من المياه أمامه قياسا بكميات الأمطار الواردة ، وجميع أعمال الحماية من السيول بمحافظة مطروح بحالة فنية جيدة .

وعلى صعيد الحماية من اخطار السيول بمحافظة مطروح .. أوضح الدكتور سويلم أنه تم مؤخرا نهو تنفيذ عملية إنشاء سد وادى أبو أسماعيل (وادى الشقوق) والذى يهدف لحماية منطقة الزهور بمطروح من أخطار السيول وهى عبارة عن إنشاء سد ركامى بإرتفاع (٦) متر وعرض (٥٤) متر من أسفل و (٥) متر من أعلى ، كما تم نهو إنشاء عدد ١٠٠ بئر نشو (رومانى) بسعة (١٥٠-٢٠٠ متر مكعب/ بئر) بمشاركة المواطنين أنفسهم فى تحديد مواقع هذه الآبار وتحت إشراف أجهزة الوزارة المختصة .

وعلى صعيد آخر .. فقد تم رفع درجة الإستعداد بواحة سيوة وخاصة فى بركة بهى الدين فى ضوء ما أسفرت عنه العاصفة الترابية من نشاط ملحوظ فى حركة الأمواج بالبركة لتصل الى ما يزيد عن ١.٥٠ متر ، حيث قامت أجهزة الوزارة المعنية بالواحة بدفع المعدات والتشوينات اللازمة للتعامل مع اى أحداث طارئة ، بالتزامن مع الأعمال العاجلة التى تقوم بها الوزارة حاليا بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتدعيم جسور بركة بهى الدين بطول يصل الى ٥ كيلومتر وارتفاع يصل الى ٢ متر لمواجهة اى ارتفاعات طارئة لمناسيب المياه بالبركة ، ولم تسفر العاصفة على حدوث اى خسائر والاوضاع حاليا مستقرة بواحة سيوة .

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IMG-20230912-WA0354
IMG-20230912-WA0358
IMG-20230912-WA0358

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