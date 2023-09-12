الأرصاد تعلن موعد انتهاء تأثير العاصفة دانيال

تشهد القاهرة الكبرى أجواء خريفية وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة، توقعت عضو الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم، انتهاء تأثير العاصفة دانيال على أنحاء البلاد اعتبارا من الخميس المقبل، حيث ستشهد البلاد بعدها حالة من الاستقرار.

وأكدت منار غانم، اليوم الثلاثاء، أن محافظة القاهرة والسواحل الشمالية تشهد سقوط أمطار متوسطة إلى متفاوتة الشدة، فيما شهدت الإسكندرية من مساء أمس أمطارا غزيرة ومتفوتة الشدة، ومستمرة حتى الآن في بعض المناطق، وأشارت إلى أن العاصفة دانيال عاصفة استوائية ودخلت ليبيا منذ يومين وسجلت سرعة الرياح فيها نحو 80 كيلو في الساعة، وفقدت معظم قوتها بعد وصولها لليابسة في ليبيا لذلك يكون تأثيرها مختلف تماما على الأراضي المصرية على نحو أخف بكثير.

ونصحت الدكتورة منار غانم المواطنين بتجنب السفر في توقيتات إثارة الرمال وسقوط الأمطار الغزيرة حفاظا عليهم من انخفاض مستوى الرؤية.

وكانت غرف العمليات الرئيسية بعدة محافظات على مستوى الجمهورية أكدت رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة العاصفة دانيال، ومتابعة حالة الطقس أولًا بأول والتعامل السريع مع شكاوى المواطنين.

الأجواء يوم الخميس صافية تماما

وقالت منار غانم في تصريح سابق لـ “صدى البلد”، إنه من المتوقع استمرار الأجواء والطقس اللطيف على البلاد حتى نهاية الأسبوع الجاري، مشيرة إلى الفترة الزمنية المقدرة للمنخفض الجوي الناتج عن العاصفة دانيال أن ينتهي يوم الأربعاء، لتكون الأجواء يوم الخميس صافية تماما دون شوائب للأتربة أو نشاط الرياح المثار.