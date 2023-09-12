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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العاصفة دانيال|

المطر ونسمات الخريف تسيطر على أجواء القاهرة.. والصعيد لأول مرة تحت 40 درجة

العاصفة دانيال
العاصفة دانيال

بدأ سكان القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، صباح اليوم، الشعور بنسمات فصل الخريف في الأجواء، وذلك بالتزامن مع وقوع البلاد تحت تأثير منخفض جوي متحول عن العاصفة دانيال التي ضربت غرب البلاد أمس الاثنين.

نسمات الخريف تلطف أجواء العاصفة دانيال

هيئة الأرصاد الجوية على لسان الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة، كشفت أن حالة التحسن التي تشهدها أجواء البلاد على مناطق متفرقة من البلاد، هو نتيجة لهذا المنخفض الجوي الذي تشهده البلاد منذ الأمس، والذي تسبب في وجود تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والممطرة بشدة على مناطق غربا ثم تقدمت إلى السواحل والقاهرة الكبرى.

العاصفة دانيال 

وقالت منار غانم، في تصريحها لـ “صدى البلد”، إنه من المتوقع استمرار الأجواء والطقس اللطيف على البلاد حتى نهاية الأسبوع الجاري، مشيرا إلى الفترة الزمنية المقدرة للمنخفض الجوي الناتج عن العاصفة دانيال أن ينتهي يوم الأربعاء، لتكون الأجواء يوم الخميس صافية تماما دون شوائب للأتربة أو نشاط الرياح المثار.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس على البلاد يشهد انخفاض في درجات الحرارة بمعدل 5 درجات مئوية هو المعدل الطبيعي لمثل هذا التوقيت من العام مع بدايات الخريف، متوقعة أن يستمر هذا الانخفاض حتى نهاية الأسبوع الجاري.

الصعيد لأول مرة منذ الصيف تحت 40 درجات مئوية

وبحسب معدلات الانخفاض التي ذكرتها “غانم”، يتبن أنه لأول مرة منذ بداية فصل الصيف تتراجع معدلات الحرارة على جنوب البلاد بصعيد مصر، وتنخفض تحت معدل 40 درجة مئوية، بعدما اقتربت في بعض الأيام التي تشهد موجات حارة إلى 50 درجة.

وكشفت “منار غانم”، أن درجات الحرارة المتوقع استمرارها حتى نهاية الأسبوع الجاري، تكون كالتالي:

العاصفة دانيال

– القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 33 إلى 34 درجة

– السواحل الشمالية تتراوح ما بين 30 إلى 31 درجة

– شمال الصعيد تتراوح ما بين 35 إلى 36 درجة

– جنوب الصعيد تتراوح ما بين 38 إلى 40 درجة

أمطار متفرقة خلال ساعات والأتربة تنتهي

وحول فرص الأمطار المتوقعة، على البلاد والتي ينتظرها جميع المواطنين بمختلف المحافظات بالتزامن مع نسمات الخريف التي سيطرت أجواءها، قالت “غانم”، إن فرص الامطار سوف تستمر اليوم على مناطق بالقاهرة الكبرى والوجه البحري وأيضا سواحل البلاد، تكون متفاوتة الشدة في بعض الأوقات وفي الأوقات الأخرى خفيفة، ومتوقع استمرارها حتى  غدا الأربعاء.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أن يتحرك المنخفض الجوي خلال الساعات القادمة ناحية المناطق الشرقية للبلاد ليطول محافظات البحر الأحمر والسواحل، يتزامن معها أيضا نشاط رياح يلطف الأجواء على محافظات شمال الصعيد.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنه نشاط الأتربة الذي مازال يسيطر على بعض المناطق المختلفة في البلاد فإنه من المتوقع أن ينتهي خلال الساعات القليلة القادمة.

العاصفة دانيال
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