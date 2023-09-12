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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

محافظات الجمهورية ترفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة العاصفة دانيال

صدى البلد

أكدت غرف العمليات الرئيسية بعدة محافظات على مستوى الجمهورية رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة العاصفة "دانيال"، ومتابعة حالة الطقس أولًا بأول والتعامل السريع مع شكاوى المواطنين.
 

في القليوبية، تعرضت المحافظة اليوم الثلاثاء، لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة دون أي تأثير على الحركة المرورية والحياة العامة للمواطنين، ووجه المحافظ عبدالحميد الهجان بانعقاد غرفة العمليات المركزية وربطها بغرف العمليات الفرعية داخل الوحدات المحلية بالمدن والمراكز؛ لمتابعة حالة الطقس أولًا بأول والتعامل السريع مع شكاوى المواطنين.

كما وجه المحافظ، رؤساء المدن والأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس وسقوط الأمطار من خلال توفير المعدات والتأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة؛ لمواجهة تراكم أية كميات من مياه الأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.

وفي الإسماعيلية، وجه المحافظ شريف فهمي بشارة بالمتابعة اللحظية لمواجهة العاصفة "دانيال" ورصد أية مشكلات وحلها على الفور، مكلفًا بتشكيل غرفة عمليات رئيسية متصلة بالقرى والمراكز ورصد أية حالات طارئة؛ تجنبًا لحدوث أية مشكلات نتيجة كثافة الأتربة وسقوط الأمطار، بجانب التأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع.

كما وجه كافة الجهات التنفيذية المعنية برفع حالة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن والأحياء للتعامل مع تداعيات عدم استقرار الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد خلال الـ48 ساعة القادمة؛ نتيجة نشاط وزيادة سرعة الرياح المثيرة للرمال والأتربة؛ تأثرًا بالعاصفة القادمة من ليبيا.

عدم استقرار الأحوال الجوية

وفي مطروح، حذر رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح عمرو عبدالمجيد، المصطافين ورواد الشواطئ بعدم نزول البحر وممارسة السباحة على جميع الشواطئ المفتوحة، بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية مع زيادة سرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر على طول سواحل المدينة، خاصة شواطئ عجيبة وأم الرخم وعلى طول كورنيش الأبيض ومينا حشيش والرميلة. 

وأوضح أنه صاحب وصول العاصفة "دانيال" للمدينة، الانتشار الكثيف للسحب والرياح المحملة ببخار الماء والمثيرة للرمال والأتربة، مؤكدًا عدم نزول البحر في المزارات بحمام كليوباترا وشاطئ الغرام وهي للزيارات والتقاط الصور التذكارية فقط وليست للسباحة.

ووجه برفع حالة الاستعداد القصوى واستعداد فرق الطوارئ لرفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين العامة والطريق الدولي من خلال معدات وسيارات الحملة الميكانيكية، مؤكدًا تفعيل غرفة العمليات والأزمات لمتابعة الحالة العامة للطقس والتعامل مع تراكمات الأمطار بعد تعرض المدينة لأمطار متوسطة متقطعة أمس وصباح اليوم، وذلك في إطار تكليفات وزارة التنمية المحلية ومحافظ مطروح بسرعة التعامل مع تجمعات المياه.

ولفت إلى أنه تم تحذير المصطافين ورواد الشواطئ من خلال حملات توعية بالصفحة الرسمية لمدينة مرسى مطروح على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، كما يتم تلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين بغرفة عمليات المجلس لتعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على رقم (0464933158 - 0464935266).

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