أخبار مصر على مدار 24ساعة.. استمرار حالة الطوارئ لحين انتهاء العاصفة دانيال

أخبار مصر.. يشهد طقس اليوم حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، متأثرة بـ العاصفة دانيال طبقا لما كشفته هيئة الأرصاد الجوية، تبدأ على غرب البلاد وتمتد إلى مناطق من شمال البلاد.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

ارتفاع الحرارة ورياح وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

يشهد طقس اليوم حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، طبقا لما كشفته هيئة الأرصاد الجوية، تبدأ على غرب البلاد اليوم الاثنين وتمتد إلى مناطق من شمال البلاد، يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية وغزيرة أحيانا.

مستجدات العاصفة دانيال.. انخفاض الرؤية في الجو من شمال الصعيد إلى القاهرة

نشرت هيئة الأرصاد الجوية صورا الأقمار الصناعية، ترصد استمرار الانخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مرورا بالقاهرة الكبرى نتيجة تأثر البلاد ببقايا العاصفة دانيال.

العاصفة دانيال.. رعب بعد تحول مياه البحر الأبيض للون الأخضر| ما السبب؟

بعد زلزال المغرب والعاصفة دانيال، انتشرت تساؤلات ورعب بسبب تحول لون مياه البحر المتوسط إلى اللون الأخضر، الذي غطى شواطئ مدينة بورسعيد، وهل هي ظاهرة آمنة أم ماذا؟.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

تحت ترعاية السيسي.. انطلاق منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في نسخته الأولى غدا

ينطلق منتدى الاستثمار البيئي والمناخى في نسخته الأولى، غدا الثلاثاء؛ لعرض فرص الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضورالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وايفون باومان سفيرة سويسرا لدى القاهرة، وسي يونج زو نائب المدير العام للمديرية العامة للتعاون التقني والتنمية الصناعية بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).

أبرزها السح الدح امبو.. 35 ألف كلمة فرعونية يستخدمها المصريون

قال مجدى شاكر كبير الآثريين ، أن ظهر علينا فكر يدعي الافروسنتريك الذى روج له مالكوم إكس، ليبحث عن تاريخ لهم عبر الترويج لفكرة أنهم صانعي الحضارة المصرية القديمة ، بدون اى اثباتات علمية او تاريخية .

حقيقة فرض رسوم 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر

نفى المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار مجلس الوزراء قراراً بفرض رسوم بقيمة 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر من مختلف دول العالم.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

العاصفة دانيال تصل الحدود المصرية.. أول صور من الأقمار الصناعية توضح حالتها

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، وصول العاصفة دانيال، إلى الحدود المصرية بكامل تفاصيل طبقات السحب المختلفة والأتربة المصاحبة لها.

العاصفة دانيال.. خطة صحية شاملة بالمحافظات ونصائح لأصحاب الأمراض الصدرية والجيوب الأنفية

ضربت الإعصار دانيال ، ليبيا وأعلنت السلطات المحلية هناك مدينة درنة منطقة منكوبة .

وأشار خبراء الأرصاد الجوية أنه من المحتمل أن تصل الي مصر خلال الساعات القليلة القادمة.

تأسيس أول 30 شركة إلكترونيًا.. مدبولي يتابع جهود هيئة الاستثمار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ في إطار متابعة جهود الهيئة لجذب وتشجيع الاستثمارات في مصر.

وزير الطيران: طاقة مطار القاهرة تستوعب الزيادة في الركاب لمدة 10 سنوات

أكد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، أن الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة حاليا تغطي التوقعات المستقبلية للزيادة في الركاب من المسافرين لمدة 10 سنوات قادمة، وفقا للتوقعات العالمية لزيادة المسافرين والمقدرة 3.5% سنويا.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

العاصفة دانيال .. متحدث الصحة يعلن إجراء مهمًا من الوزارة | خاص

العاصفة دانيال تقترب ، بعدما ضربت ليبيا خلال الساعات القليلة المقبلة وخلفت وراءها خسائرة في البنية التحتية الليبية والبشرية كذلك.

مستجدات العاصفة دانيال.. رمال مثارة تغطي مناطق غرب البلاد وتصل القاهرة خلال ساعات

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا ️تشير إلى أخر صور الأقمار الصناعية ترصد الرمال المثارة على مناطق من غرب البلاد والسواحل الشمالية الغربية (سيوة - مطروح- العلمين- الإسكندرية )، يصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية.

بسبب الزلزال المدمّر| قرار من البريد في المعاملات المالية بين مصر والمغرب

أعلن الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقد قررت الهيئة القومية للبريد نسبة خصم ٢٥٪ على خدمات البريد السريع الصادرة من مصر إلى المغرب لمدة شهر بدءا من اليوم ١١ سبتمبر تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة المغربية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الرئيس السيسي يتقدم بخالص العزاء للأشقاء بليبيا في ضحايا العاصفة

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص العزاء للأشقاء بليبيا في ضحايا العاصفة التي ضربت البلاد.

أكد الرئيس تضامن مصر، حكومة وشعبًا، مع أشقائنا في مصابهم الأليم، وتمنياتي للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تمر هذه الأزمة سريعًا بوحدتكم معاً.

العاصفة دانيال.. نصائح ذهبية من الصحة للمواطنين لتجنب مضاعفات الطقس السيئ

نشر الدكتور حسام عبدالغفار ، المتحدث باسم وزارة الصحة نصائح للحماية من المضاعفات الصحية الناتجة عـن التقلبات الجوية.

الرئيس السيسي يوجه بتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية توجيهاته للحكومة والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب.

مصر للطيران تسير غدا رحلة خاصة لنقل بعثة الأهلي إلى الطائف

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، غداً الثلاثاء، رحلة خاصةً لسفر بعثة فريق النادي الاهلي الى مدينة الطائف بالسعودية استعدادا لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الأفريقي في المباراة المقرر إقامتها في الـ16 من سبتمبر الجاري.