مصر للطيران تسير غدا رحلة خاصة لنقل بعثة الأهلي إلى الطائف

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، غداً الثلاثاء، رحلة خاصةً لسفر بعثة فريق النادي الاهلي الى مدينة الطائف بالسعودية استعدادا لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الأفريقي في المباراة المقرر إقامتها في الـ16 من سبتمبر الجاري.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية في مباراة كأس السوبر الأفريقي للموسم 2022-2023.

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائرى

وتقام مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب الملك فهد الرياضى بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.