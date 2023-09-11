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إلهام أبو الفتح
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أخبار البلد

العاصفة دانيال تصل الحدود المصرية.. أول صور من الأقمار الصناعية توضح حالتها

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، وصول العاصفة دانيال، إلى الحدود المصرية بكامل تفاصيل طبقات السحب المختلفة والأتربة المصاحبة لها.

تشير القنوات المختلفة لـ صور الأقمار الصناعية إلى شكل العاصفة دانيال على الحدود المصرية بكامل تفاصيل طبقات السحب المختلفة والأتربة المصاحبة لها.

وتؤثر العاصفة دانيال على أقصي غرب البلاد، لكن في هيئة منخفض متعمق يصاحبه نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد كما يصاحبه سقوط الأمطار على (السلوم -مطروح- سيوة) تمتد إلى الإسكندرية مساء.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، موقف العاصفة دانيال من الوصول لمصر، وأشارت إلى أن مصر ستتأثر بامتداد منخفض جوي مقبل من غرب البلاد، وهذا المنخفض هو بقايا العاصفة دانيال التي أثرت على ليبيا.

وتابعت منار غانم أنه عندما يدخل المنخفض الأراضي المصرية، ستضعف قوته ويتحول إلى منخفض جوي عميق في غرب البلاد، ويتزامن وجود هذا المنخفض مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي في جميع أنحاء البلاد؛ بسبب العاصفة دانيال.

ومن المتوقع أن تبدأ حالة عدم الاستقرار الجوي بتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة في مناطق مثل مطروح وسيوة والعلمين والضبعة، ثم تمتد إلى الإسكندرية؛ بسب العاصفة دانيال، كما يُتوقع أن تتراوح سرعة الرياح في المناطق الغربية بين 30 و40 كيلو مترًا في الساعة.

طقس الاثنين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية فرصة لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السلوم ومطروح وسيوة وتمتد خفيفة مساء قد تكون متوسطة على مناطق من الإسكندرية على فترات متقطعة، وتنشط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 37 27
العاصمة الإدارية 37 26
6 أكتوبر 38 26
بنهــــا 37 27
دمنهور 36 26
وادي النطرون 38 27
كفر الشيخ 36 26
المنصورة 37 27
الزقازيق 38 27
شبين الكوم 37 26
طنطا 36 26
دمياط 35 25
بورسعيد 36 25
الإسماعيلية 40 25
السويس 39 26
العريش 36 26
رفح 35 25
رأس سدر 40 27
نخل 38 18
كاترين 31 17
الطور 35 28
طابا 36 26
شرم الشيخ 40 30
الإسكندرية 33 25
العلمين الجديدة 33 24
مطروح 32 25
السلوم 29 25
سيوة 31 24
رأس غارب 39 30
الغردقة 39 30
سفاجا 38 29
مرسى علم 39 30
شلاتين 41 30
حلايب 36 29
أبو رماد 40 30
رأس حدربة 36 29
الفيوم 37 26
بني سويف 37 25
المنيا 38 23
أسيوط 39 25
سوهاج 40 27
قنا 44 28
الأقصر 43 26
أسوان 43 29
الوادي الجديد 42 26
أبوسمبل 42 28

العاصفة دانيال الحدود المصرية صور الأقمار الصناعية هيئة الأرصاد امطار

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